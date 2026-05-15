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Lo dicen los astros

Los olvidados del zodiaco: ¿por qué la sociedad "ningunea" a estos tres signos?

No es que no tengan fuerza; es que su energía no es tan "vendehumo" o explosiva.

Por Mario Godoy
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En el ruidoso ecosistema de las redes sociales, donde los Escorpio son los villanos favoritos y los Leo acaparan los flashes, existe un grupo de signos que suele quedar en las sombras. No es que no tengan fuerza; es que su energía no es tan "vendehumo" o explosiva.

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Hablamos de los signos ninguneados: aquellos que la cultura popular simplifica, malinterpreta o, simplemente, olvida mencionar en el ranking de los "más deseados".

1. Capricornio: La "hoja de Excel" del zodiaco

A Capricornio se lo suele despachar con una etiqueta aburrida: el adicto al trabajo. Socialmente, se los ningunea bajo la idea de que son fríos, calculadores y que su único interés es el saldo bancario.

  • El ninguneo: Se les quita su profundidad emocional. Se cree que son robots sin sentimientos cuando, en realidad, son el signo de tierra con más resiliencia y una lealtad inquebrantable.

  • La realidad: Detrás de esa fachada de "director de oficina", hay un sentido del humor seco y brillante, y una capacidad de sostener estructuras que otros signos colapsarían al intentar manejar.

2. Virgo: El eterno "asistente"

Si no estás en el mundo de la astrología técnica, a Virgo se lo reduce a alguien que limpia la casa y ordena los cubiertos por tamaño. El ninguneo aquí es la subestimación de su intelecto.

  • El ninguneo: Se los ve como personajes secundarios. En las películas, Virgo sería el secretario eficiente del protagonista. La sociedad olvida que Virgo es un signo de Mercurio: son analistas quirúrgicos y tienen el detector de mentiras más afinado de la rueda zodiacal.

  • La realidad: Su servicio no es sumisión, es maestría. Un Virgo en tu vida es el que soluciona el caos que los demás signos (mirando a Aries y Piscis) dejan a su paso.

3. Piscis: El Océano Infinito

Piscis peca de ser la hoja de otoño que lleva el viento al rincón que quiere. Su exceso de empatía en muchas ocasiones provoca que se los tome por el hijo de la pavota.

  • El ninguneo: A Piscis se le ningunea como alguien que siempre está en las nubes, que no puede lidiar con la realidad o que es demasiado "llorón".
  • La realidad: Como último signo del zodiaco, Piscis contiene las lecciones de todos los anteriores. Su aparente "distracción" es en realidad una conexión con niveles de realidad que otros no perciben. Son maestros de la resiliencia emocional y la creatividad pura.

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