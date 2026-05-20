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Lo dicen los astros

Tinta, papel y corazón: los tres signos del zodiaco que se resisten a dejar morir las cartas de amor

Mientras algunos signos prefieren la practicidad de un mensaje rápido, tres miembros del zodiaco destacan por su devoción al romance epistolar.

Por Mario Godoy
Hay signos que encuentran en la cartas de amor su mejor manera de compartir emociones.

Hay signos que encuentran en la cartas de amor su mejor manera de compartir emociones.

En los tiempos del WhatsApp, los emojis de corazón y los mensajes de voz efímeros, el arte de escribir cartas de amor parece una reliquia del pasado. Sin embargo, para algunos románticos empedernidos, no hay nada que supere el peso físico de un papel, el trazo de la tinta y el aroma de una dedicatoria pensada a mano.

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La astrología tiene mucho que ver en esto. Mientras algunos signos prefieren la practicidad de un mensaje rápido, tres miembros del zodiaco destacan por su devoción al romance epistolar. Para ellos, el amor verdadero se escribe con calma.

1. Cáncer: el guardián de los recuerdos tangibles

Si alguien conserva una caja de zapatos llena de cartas viejas, boletos de cine y flores secas, ese es Cáncer. Gobernado por la Luna, este signo de agua vive en un constante océano de emociones y nostalgia.

  • ¿Por qué escribe? Cáncer no solo escribe para expresar lo que siente hoy, sino para congelar el tiempo. Para ellos, una carta de amor es un tesoro familiar del futuro.

  • Su estilo: Íntimo, profundamente emocional y lleno de detalles sobre momentos compartidos. Una carta de Cáncer probablemente incluirá frases como "¿Te acuerdas de aquel martes lluvioso...?" y vendrá en un papel texturizado que invite a ser guardado para siempre.

2. Tauro: el romance que se puede tocar

A primera vista, Taurus puede parecer terrenal y sumamente práctico, pero está regido por Venus, el planeta del amor, la belleza y los placeres sensoriales. Para este signo, el amor entra por los sentidos, y un mensaje digital es demasiado "frío" e incorpóreo.

  • ¿Por qué escribe? Necesita que su amor tenga peso, textura y presencia física. Una carta es un regalo tangible, un objeto que su pareja puede tocar y conservar bajo la almohada.

  • Su estilo: Estético y sensual. Tauro cuidará la caligrafía, elegirá un papel de alto gramaje y, muy probablemente, perfumará el sobre. Sus palabras serán firmes, seguras y orientadas a construir un futuro estable: "Eres mi hogar y mi lugar seguro".

3. Piscis: la poesía hecha realidad

Si viviéramos en el siglo XIX, Piscis sería el poeta maldito o la heroína romántica que escribe a la luz de las velas. Este signo de agua está conectado con el misticismo, la fantasía y el amor idealizado.

  • ¿Por qué escribe? El mundo real a veces les queda chico. A través de la escritura, Piscis puede canalizar la inmensidad de sus sentimientos sin las interrupciones o la timidez del plano físico.

  • Su estilo: Poético, metafórico y casi cinematográfico. Una carta de Piscis no se disculpa por ser cursi; al contrario, desborda romanticismo puro. Espera metáforas sobre el universo, el destino y conexiones de vidas pasadas: "Te amé mucho antes de conocerte".

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