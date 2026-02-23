lunes 23 de febrero 2026

Lo dicen los astros

Los guardianes del statu quo: ¿cuáles son los tres signos más resistentes al cambio?

Mientras algunos signos del zodiaco ven la novedad como una aventura, otros la perciben como una amenaza a su paz mental.

Por Mario Godoy
Hay signos que no comulgan con la idea de los cambios.

En un mundo que se mueve a la velocidad de la luz, no todos están dispuestos a saltar al vacío sin un paracaídas (y un mapa detallado). Mientras algunos signos del zodiaco ven la novedad como una aventura, otros la perciben como una amenaza a su paz mental.

La astrología explica esto a través de las cualidades: los signos fijos son los encargados de mantener, estabilizar y consolidar. Sin embargo, esa misma fuerza los convierte en los más "tercos" del sistema solar. Aquí desglosamos a los tres integrantes del podio de la inmutabilidad.

1. Tauro: el ancla del zodiaco

Si buscas la definición de "resistencia" en el diccionario, probablemente encuentres un símbolo de Tauro. Regido por Venus y perteneciente al elemento tierra, este signo valora la seguridad material y la rutina por encima de todo.

  • ¿Por qué no cambian? Para un Tauro, lo conocido es sinónimo de seguro. Cambiar un hábito o una estructura implica un gasto de energía que prefieren ahorrar para disfrutar de sus placeres ya establecidos.

  • Su mantra: "Si no está roto, no lo arregles".

  • El desafío: Pueden quedarse años en una situación que ya no les hace felices solo por el temor a la incomodidad de lo nuevo.

2. Leo: la columna inamovible

Aunque son fuego y suelen ser dinámicos, Leo es un signo fijo. Su resistencia al cambio no nace del miedo (como en Tauro), sino del orgullo y la convicción.

  • ¿Por qué no cambian? Una vez que un Leo ha decidido que su forma de hacer las cosas es la mejor, cambiar de opinión se siente como una derrota. Son los reyes de su propia narrativa; admitir que un cambio es necesario implica aceptar que su plan original no era perfecto.

  • Su mantra: "Mi camino es el camino correcto".

  • El desafío: Su lealtad a sus propias ideas puede rozar la obstinación, lo que los hace lentos para adaptarse a las evoluciones grupales o tecnológicas.

3. Escorpio: el estratega de lo habitual

A diferencia de los otros dos, Escorpio es un signo de agua, lo que debería hacerlo fluido. Sin embargo, su naturaleza es emocionalmente profunda y extremadamente controladora.

  • ¿Por qué no cambian? El cambio implica pérdida de control y vulnerabilidad. Escorpio necesita procesar las transformaciones de manera interna y privada. Si el cambio viene impuesto desde afuera, se cerrarán bajo su caparazón hasta sentirse seguros de nuevo.

  • Su mantra: "Solo cambio cuando yo lo decido".

  • El desafío: Su intensidad puede hacer que se aferren a rencores o estructuras emocionales del pasado durante décadas.

Zodiaco therian: ¿qué animal conecta con tu signo?

Rituales del Año Nuevo Chino 2026: qué hacer antes del 17 de febrero

