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Lo dicen los astros

Mando y autoridad: los tres signos del zodiaco que nacieron para dar órdenes

Si bien el liderazgo tiene muchas caras, existen tres signos cuya personalidad los empuja a marcar el camino, cada uno con su estilo particular

Por Mario Godoy
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En cualquier grupo de amigos, equipo de trabajo o reunión familiar, siempre hay alguien que, de manera natural o impuesta, toma las riendas. No es casualidad; según la astrología, la disposición para liderar y la firmeza para dictar directivas están marcadas por la energía de los astros.

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Si bien el liderazgo tiene muchas caras, existen tres signos cuya personalidad los empuja a marcar el camino, cada uno con su estilo particular. A continuación, analizamos quiénes son los que suelen llevar la batuta en el zodiaco.

1. Aries: el líder impaciente

Como primer signo del zodiaco, Aries no sabe esperar. Su naturaleza es de acción pura y fuego. Dentro de un grupo, el ariano suele dar órdenes por una necesidad de velocidad. Si siente que las cosas se estancan, toma el mando de inmediato y le indica a cada uno su tarea para que el proyecto avance. Su estilo es directo y frontal: no pide permiso para mandar, simplemente lo hace porque quiere ver resultados ya.

2. Escorpio: el mando estratégico

Escorpio ejerce su autoridad de manera profunda y sumamente firme. Es el signo que controla los hilos del grupo a través de la observación y la determinación. No necesita gritar para ser obedecido; utiliza su magnetismo y su gran capacidad de análisis para que los demás sigan sus instrucciones. Su autoridad es silenciosa pero inamovible: cuando un escorpiano decide el rumbo que debe tomar el grupo, es muy difícil hacerlo cambiar de opinión.

3. Piscis: el líder intuitivo

Aunque suele verse como un signo tranquilo, Piscis tiene una forma muy particular de dar órdenes basada en su percepción emocional. Su liderazgo surge cuando siente que el grupo ha perdido el norte o la armonía. A diferencia de otros, Piscis manda de manera envolvente; utiliza su intuición para guiar a los demás hacia donde él cree que es mejor para todos. Puede ser muy persistente con sus ideas y, bajo su apariencia calma, esconde una voluntad de hierro que termina imponiendo su visión en el equipo.

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