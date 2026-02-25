miércoles 25 de febrero 2026

Lo dicen los astros

Adicción con aroma: los 3 signos que no pueden vivir sin café

Mientras que algunos signos prefieren la calma de una infusión, existen tres signos que tienen una relación casi mística (y muy necesaria) con la cafeína.

Por Mario Godoy
El café es el gran compañero de vida para tres signos del zodíaco.

El café es el gran compañero de vida para tres signos del zodíaco.

Para algunos es una simple bebida, para ellos es el combustible esencial para que el motor de la vida empiece a girar. Mientras que algunos signos prefieren la calma de una infusión de hierbas, existen tres personalidades del zodiaco que tienen una relación casi mística (y muy necesaria) con la cafeína.

Si conoces a alguien que no saluda hasta que termina su primer espresso, probablemente pertenezca a este grupo.

1. Aries: el combustible para la chispa

El primer signo del zodiaco vive a mil kilómetros por hora. Aries es puro fuego y energía, pero mantener ese nivel de intensidad requiere refuerzos constantes.

  • ¿Por qué lo necesitan? Suelen ser personas "mañaneras" por obligación pero no siempre por naturaleza. El café es la herramienta que les permite pasar de 0 a 100 en cuestión de segundos.

  • Su ritual: No esperes que Aries deguste lentamente una nota de cata. Prefieren un café cargado, rápido y que "pegue fuerte" para salir a conquistar el mundo.

2. Virgo: la precisión del enfoque

Para Virgo, el café no es una cuestión de energía, sino de nitidez mental. Como el signo más analítico y detallista, necesitan que sus neuronas disparen a la perfección para organizar su día.

  • ¿Por qué lo necesitan? Odian la neblina mental. El café es el aliado que les permite tachar pendientes de su lista con una precisión quirúrgica.

  • Su ritual: Un Virgo tendrá una cafetera impecable, probablemente de prensa francesa o goteo lento, donde la temperatura del agua sea la exacta. El orden comienza en la taza.

3. Acuario: El catalizador de ideas

Acuario funciona con una energía eléctrica y poco convencional. Su mente nunca se detiene, siempre está saltando de una idea innovadora a otra, y el café es el conducto perfecto para esa corriente.

  • ¿Por qué lo necesitan? Son visionarios que a menudo se pierden en sus propios pensamientos. El café los mantiene "anclados" a la realidad sin apagar su chispa creativa.

  • Su ritual: Acuario es el signo más propenso a experimentar. No se conformarán con el café de siempre; probablemente los encuentres probando técnicas de extracción modernas, nuevas variedades de grano o ese cold brew del que todos hablan en redes.

