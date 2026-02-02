lunes 2 de febrero 2026

Lo dicen los astros

La rebelión contra el despertador: los 3 signos que más sufren el inicio de semana

Mientras algunos saltan de la cama con una lista de tareas, estos tres signos prefieren negociar con la almohada hasta el último segundo.

Por Mario Godoy
Hay signos que sufren mucho arrancar la semana y más si es temprano.

Para la mayoría, el lunes es un desafío; pero para ciertos signos del zodiaco, el primer día de la semana es una verdadera afrenta personal. Mientras algunos saltan de la cama con una lista de tareas, estos tres perfiles astrológicos prefieren negociar con la almohada hasta el último segundo.

¿Es falta de energía? No exactamente. Es una cuestión de ritmo cósmico y prioridades emocionales. A continuación, el desglose de los "pesados" del lunes.

1. Piscis: el soñador anclado en el domingo

Para los nacidos bajo el signo de los peces, la transición entre el mundo de los sueños y la planilla de Excel es traumática. Piscis vive en una frecuencia emocional donde el tiempo es fluido, y el choque de realidad que impone un lunes por la mañana les genera una desconexión inmediata.

  • El síntoma: Se quedan mirando el café por diez minutos sin parpadear.

  • La razón: Su mente aún está procesando el descanso o el último sueño de la madrugada. Necesitan un "aterrizaje suave" que el ritmo laboral rara vez permite.

2. Tauro: el amante del confort

Tauro es el signo regido por Venus, lo que significa que valoran el placer y la comodidad por encima de todas las cosas. Para un taurino, abandonar las sábanas de hilos egipcios y el silencio del hogar para enfrentarse al tráfico o a la oficina es, literalmente, un sacrificio.

  • El síntoma: Aplazan la alarma un mínimo de cinco veces.

  • La razón: Su naturaleza es de ritmo lento y constante. No es que no trabajen (de hecho, son los más productivos), pero odian que los apuren. El lunes representa la interrupción violenta de su paz.

3. Cáncer: el nostálgico del hogar

Cáncer es el signo del cangrejo, y su caparazón es su casa. El lunes implica salir al mundo exterior, donde no siempre se sienten protegidos. La "angustia del domingo por la tarde" les pega más fuerte que a nadie, y para cuando llega el lunes, su batería social está en 0%.

  • El síntoma: Son los que menos hablan en la primera reunión de la mañana.

  • La razón: Necesitan tiempo para climatizarse emocionalmente a la rutina fuera de su "nido". Para ellos, el lunes es un duelo por el fin de semana en familia o en soledad.

