martes 24 de febrero 2026

Lo dicen los astros

Terapia entre burbujas: conocé a los 3 signos que aman lavar los platos

En el universo zodiacal existen tres perfiles que encuentran en el detergente y el agua caliente un refugio inesperado

Por Mario Godoy
Lavar los platos genera mucho placer a determinados signos.

Para la mayoría, la frase "te toca lavar los platos" suena a sentencia. Sin embargo, en el universo zodiacal existen tres signos que encuentran en el detergente y el agua caliente un refugio inesperado. No es solo limpieza; es control, meditación y servicio.

Aquí te contamos quiénes son los "reyes del estropajo" y por qué lo hacen:

1. Virgo: La perfección en el secado

No es ninguna sorpresa que el perfeccionista del zodiaco encabece la lista. Para Virgo, lavar los platos no es una tarea doméstica, es un ritual de purificación.

  • El motivo: Ver una montaña de platos sucios le genera un "ruido mental" insoportable. Al lavarlos, Virgo pone orden al caos.

  • El detalle: No dejará que nadie más lo haga porque "nadie quita la grasa como ellos" o "siempre dejan restos de jabón". Si quieres hacerlo feliz, déjale el fregadero libre y no interrumpas su sistema de organización de cubiertos.

2. Cáncer: El hogar como santuario

Cáncer es el signo que cuida, y para ellos, alimentar a los suyos es un acto de amor que termina recién cuando la cocina queda impecable.

  • El motivo: El agua tiene un efecto terapéutico sobre este signo de agua. Lavar los platos les permite procesar sus emociones del día en silencio.

  • El detalle: Cáncer lo hace por el bienestar del hogar. Para ellos, una cocina limpia es sinónimo de una familia en paz. Es su momento de "desconexión" mientras cuidan el espacio que aman.

3. Capricornio: La satisfacción del deber cumplido

Capricornio no lo hace por amor al arte, sino por una estructura interna inquebrantable. Son los más disciplinados y ven en la limpieza una meta que debe ser alcanzada con eficiencia.

  • El motivo: Odian procrastinar. Saben que si no los lavan ahora, mañana será peor. Además, encuentran una satisfacción casi matemática en ver cómo el espacio de trabajo se despeja.

  • El detalle: Son excelentes optimizando el tiempo y el agua. Si hay una forma productiva de dejar las ollas relucientes, Capricornio la encontrará y la ejecutará sin una sola queja.

