Un martes fresco pero agradable: San Juan tendrá una máxima cercana a los 19°

San Juan transitará este martes con condiciones meteorológicas estables y un ambiente fresco durante las primeras horas de la jornada. Según el pronóstico, la temperatura mínima rondará los 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C, en una jornada que no presentará chances de precipitaciones.

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El día comenzará con una mañana fría, por lo que será necesario salir con abrigo. Sin embargo, con el correr de las horas el termómetro experimentará un ascenso gradual que permitirá disfrutar de una tarde agradable para las actividades al aire libre.

El cielo se mantendrá entre parcialmente y mayormente nublado durante gran parte del día, aunque sin fenómenos significativos previstos. Los vientos soplarán de manera leve a moderada y no se esperan cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

De esta manera, la provincia continuará con una tendencia de estabilidad meteorológica que se extendería durante los próximos días, con temperaturas otoñales y sin lluvias a la vista. Para quienes deban madrugar, la recomendación será no confiarse de la tarde templada y salir preparados para una mañana fría.