miércoles 4 de marzo 2026

Lo dicen los astros

El "podio de la lengua picante": ¿cuáles son los 3 signos que no pueden evitar criticar?

No siempre lo hacen con maldad; a veces es su búsqueda de la perfección o su agudeza mental lo que los traiciona

Por Mario Godoy
Hay signos que no pueden evitar hablar de lo que hacen los demás.

En el vasto universo del zodiaco, cada uno de los signos tiene su luz y su sombra. Mientras algunos destacan por su optimismo o su parsimonia, otros poseen un ojo clínico -y a veces implacable- para detectar el error ajeno. No siempre lo hacen con maldad; a veces es su búsqueda de la perfección o su agudeza mental lo que los traiciona.

Aquí te presentamos a los tres signos que encabezan el ranking de los más críticos de todo el horóscopo.

1. Virgo: el perfeccionista obsesivo

No es ninguna sorpresa que Virgo ocupe el primer puesto. Regido por Mercurio, este signo tiene una capacidad analítica superior. Su mente funciona como un escáner que detecta la mancha en la camisa, el error de ortografía en un mail o el fallo en un plan logístico.

  • ¿Por qué critican?: No buscan herir, sino "arreglar" el mundo. Para un Virgo, si algo puede ser mejor, es casi un deber señalarlo. El problema es que su honestidad brutal suele sonar a reproche.

2. Escorpio: el detector de mentiras

Escorpio no critica el desorden superficial, sino la intención. Poseen un radar natural para la hipocresía y las segundas intenciones. Si notan algo que no les cierra en la personalidad de alguien, no dudarán en lanzar un comentario mordaz que dará justo en el clavo.

  • ¿Por qué critican?: Es una forma de autoprotección. Al desmenuzar los defectos de los demás, sienten que tienen el control de la situación. Su crítica suele ser profunda, ácida y muy difícil de debatir.

3. Acuario: el juez de la coherencia

Aunque suelen mostrarse desapegados y libres, Acuario tiene estándares muy altos en cuanto a la lógica y la ideología. Critican todo aquello que consideran anticuado, incoherente o "rebaño". Si no sos fiel a tus principios, Acuario te lo hará saber con una lógica fría que puede dejar a cualquiera sin palabras.

  • ¿Por qué critican?: Por su rebeldía intelectual. Les molesta la falta de originalidad y la injusticia, lo que los lleva a juzgar duramente los comportamientos que consideran mediocres o convencionales.

