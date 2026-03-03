martes 3 de marzo 2026

Lo dicen los astros

Alerta de temperamento: los tres signos con el peor humor

Mientras algunos fluyen con la paz, estos tres signos tienen un "fusible" muy corto o una intensidad emocional que puede hacer temblar a cualquiera.

Por Mario Godoy
Hay signos que cargan un mal humor que los identifica.

No es que busquen el conflicto, pero su configuración astral los hace más propensos a estallar o a sumergirse en silencios gélidos. Mientras algunos fluyen con la paz, estos tres signos tienen un "fusible" muy corto o una intensidad emocional que, cuando se desborda, puede hacer temblar a cualquiera.

1. Aries: el volcán en erupción

Gobernado por Marte, el planeta de la guerra, Aries no tiene filtro. Su humor no es una acumulación lenta, es una explosión instantánea.

  • El detonante: La lentitud, la ineficiencia o que les digan qué hacer.

  • Cómo se manifiesta: Gritos, respuestas mordaces y una impulsividad que los lleva a decir cosas de las que se arrepienten cinco minutos después.

  • Lo bueno: Así como llega, se va. No suelen ser rencorosos, pero el "tsunami" de su mal genio es inolvidable.

2. Escorpio: el frío que quema

Si Aries es fuego, Escorpio es un iceberg con un núcleo hirviente. Su mal humor es mucho más complejo y, para muchos, el más temido del zodiaco.

  • El detonante: La traición, la mentira o sentirse vulnerables.

  • Cómo se manifiesta: A diferencia de otros, Escorpio usa el sarcasmo letal o el silencio castigador. No te gritarán; te mirarán de una forma que te hará querer desaparecer.

  • Lo bueno: Tienen una lealtad inquebrantable. Si están de mal humor contigo, es porque realmente les importas (o porque los heriste profundamente).

3. Capricornio: el sargento de hierro

El mal humor de Capricornio no es tanto por ira, sino por una frustración crónica con el mundo que no cumple con sus estándares de excelencia.

  • El detonante: La falta de responsabilidad, el caos o el pesimismo ajeno (aunque ellos mismos sean pesimistas).

  • Cómo se manifiesta: Se vuelven cortantes, autoritarios y extremadamente críticos. Su mal humor se siente como una nube gris de desaprobación que drena la energía del cuarto.

  • Lo bueno: Suelen canalizar ese malestar en trabajo duro. Si logras que se relajen, su humor negro es de los mejores.

Temas
