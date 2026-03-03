Alerta de temperamento: los tres signos con el peor humor

Hay signos que cargan un mal humor que los identifica.

No es que busquen el conflicto, pero su configuración astral los hace más propensos a estallar o a sumergirse en silencios gélidos. Mientras algunos fluyen con la paz, estos tres signos tienen un "fusible" muy corto o una intensidad emocional que, cuando se desborda, puede hacer temblar a cualquiera.

Lo dicen los astros ¡Por fin es viernes!: cuáles son los 3 signos que más disfrutan el fin de semana

Lo dicen los astros Los enamorados del aula: cuáles son los tres signos que mejor viven la vuelta a clases

Gobernado por Marte , el planeta de la guerra, Aries no tiene filtro. Su humor no es una acumulación lenta, es una explosión instantánea.

El detonante: La lentitud, la ineficiencia o que les digan qué hacer.

Cómo se manifiesta: Gritos, respuestas mordaces y una impulsividad que los lleva a decir cosas de las que se arrepienten cinco minutos después.

Lo bueno: Así como llega, se va. No suelen ser rencorosos, pero el "tsunami" de su mal genio es inolvidable.

2. Escorpio: el frío que quema

Si Aries es fuego, Escorpio es un iceberg con un núcleo hirviente. Su mal humor es mucho más complejo y, para muchos, el más temido del zodiaco.

El detonante: La traición, la mentira o sentirse vulnerables.

Cómo se manifiesta: A diferencia de otros, Escorpio usa el sarcasmo letal o el silencio castigador . No te gritarán; te mirarán de una forma que te hará querer desaparecer.

Lo bueno: Tienen una lealtad inquebrantable. Si están de mal humor contigo, es porque realmente les importas (o porque los heriste profundamente).

3. Capricornio: el sargento de hierro

El mal humor de Capricornio no es tanto por ira, sino por una frustración crónica con el mundo que no cumple con sus estándares de excelencia.