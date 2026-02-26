jueves 26 de febrero 2026

Lo dicen los astros

Confianza es mi nombre: los 3 signos a los que podrías encomendar hasta las llaves de tu caja fuerte

Si tenés algo valioso que proteger, estos son los tres signos que garantizan su retorno tras cuidarlo como propio.

Por Mario Godoy
Hay signos en los que se pueden confiar con los ojos cerrados a la hora de custodiar pertenencias de valor.

La confianza no siempre se basa en el silencio o la inmovilidad. A veces, proteger lo que más valoramos requiere de una ética inquebrantable, un sentido de nobleza superior o una lógica que escapa a lo convencional. Tras un análisis de los perfiles de comportamiento, el ranking de seguridad zodiacal se ha actualizado. Si tenés algo valioso que proteger, estos son los tres signos que garantizan su retorno.

1. Leo: El guardián por honor

A diferencia de otros signos que cuidan las cosas por miedo a perderlas, Leo lo hace por una cuestión de orgullo y nobleza. Para un Leo, que alguien deposite su confianza en ellos es el máximo reconocimiento a su carácter.

  • ¿Por qué confiar en ellos? Su código de honor es casi medieval. Robar o descuidar algo que se le confió sería admitir una debilidad o una falta de integridad que su ego no podría soportar.

  • El veredicto: Si le das a un Leo algo de valor, lo protegerá como si fuera parte de su propio tesoro real. Es el signo ideal para joyas o artículos de lujo que requieren ser custodiados con gallardía.

2. Virgo: La precisión quirúrgica

Virgo se mantiene como el estándar de oro en la custodia de bienes. Su naturaleza analítica no deja nada al azar.

  • ¿Por qué confiar en ellos? Mientras otros signos simplemente "guardan" algo, Virgo lo preserva. Es capaz de recordar el estado exacto de un objeto y lo mantendrá en un entorno controlado donde el polvo o el desorden no puedan tocarlo.

  • El veredicto: Son los mejores para objetos delicados, tecnología o archivos confidenciales. Su lealtad nace de su deseo de ser útiles y perfectos en sus tareas.

3. Acuario: El búnker ideológico

La inclusión de Acuario puede sorprender a muchos, pero su desapego por lo material es precisamente su mayor fortaleza. A diferencia de otros signos que podrían verse tentados por el valor de un objeto, Acuario opera bajo una lógica ética superior.

  • ¿Por qué confiar en ellos? Un Acuario no se corrompe fácilmente. Si te dan su palabra de que guardarán algo, lo harán con una objetividad total. Para ellos, romper una promesa es ir en contra de sus propios principios humanitarios y racionales.

  • El veredicto: Es el signo perfecto para confiar contraseñas, secretos o activos digitales. Son impredecibles para los demás, lo que significa que nadie adivinaría jamás dónde un Acuario ha escondido tu tesoro.

