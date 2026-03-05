jueves 5 de marzo 2026

Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

El impactante episodio ocurrió este jueves. El preso no solo protagonizó esa agresión contra el fiscal José Plaza, de la UFI Genérica -la cual quedó grabada-, sino que también rompió un televisor. Por este daño se le inició un legajo en Flagrancia. Mirá el video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
reo rojas

En la mañana de este jueves estaba programada una audiencia por lesiones contra el reo Axel Hernán Rojas (28). Lo que se preveía como una presentación concisa y rápida por el tipo de delito terminó desbordándose. En palabras concretas, el detenido declaró y lanzó munición gruesa contra los penitenciarios por supuestos arreglos con estupefacientes. Pero no solo ocurrió eso: al final de la instancia judicial, Rojas se abalanzó contra el fiscal José Plaza (momento que quedó registrado) y luego destrozó un televisor de una trompada.

Cronológicamente, todo comenzó con la denuncia de un penitenciario contra Rojas. El guardia lo señaló por haberle quebrado un dedo de su mano derecha tras ser golpeado con un palo. La audiencia de formalización se realizó este jueves 5 de marzo, y el fiscal Plaza le dio a conocer la nueva imputación -por lesiones graves- que iba a recaer contra él.

Hasta ahí todo iba bien. El juez Alberto Caballero le expresó a Rojas que tenía el derecho de declarar o abstenerse. El imputado dijo que sí lo haría, y nadie imaginó lo que iba a decir. Este admitió que le pegó una patada al penitenciario (no que le fracturó un dedo) y que lo hizo porque este supuestamente incumplió con un trato de droga. No se quedó en el molde con esa confesión, sino que después explayó que los mismos guardiacárceles le piden a los presos que les provoquen lesiones (como la fractura de este dedo) para que la ART (Aseguradora de Riesgos de Trabajo) los cubra y les den licencia; a cambio, los internos les pasan sustancias, expresaron fuentes del caso.

Esta impactante declaración dejó perplejos a los presentes. Después, la palabra pasó a manos de la defensora oficial Sandra Leveque, quien negó los hechos. Además, pidió que a su cliente lo trasladen al pabellón de Sanidad porque tiene problemas de adicción y por seguridad.

El fiscal se opuso a esta petición diciendo que el que debía actuar era el Juzgado de Ejecución. Finalmente, el magistrado lo imputó por lesiones graves y, con respecto a la petición de la defensa, resolvió que se hicieran las presentaciones por vía jurisdiccional para solicitar los debidos informes al Servicio Penitenciario Provincial.

El juez terminó de leer su resolución y, cuando el policía de la Sala 16 estaba por esposarlo, el reo se abalanzó contra el fiscal Plaza y lanzó una frase como: “¿Para qué te negás?”, haciendo alusión a la negativa al pedido que había hecho la letrada defensora.

El efectivo lo agarró de inmediato y todo quedó grabado. Esta situación violenta no paró, porque después Rojas siguió forcejeando y, de un puñetazo, rompió un televisor. Por esta última agresión se le abrió un legajo por daño y ahora deberá rendir cuentas en Flagrancia. Este último episodio no quedó registrado porque la operadora de sala paró la grabación.

Una audiencia postergada en dos ocasiones

Fuentes judiciales manifestaron que Axel Hernán Rojas fue denunciado a fines de noviembre. El acto procesal contra él se iba a realizar en diciembre del año pasado, pero se negó a ser trasladado a Tribunales; misma situación ocurrida en febrero de este año.

Axel Hernán Rojas, un reo conflictivo

El imputado cuenta con un sinfín de causas penales. En agosto de 2025 volvió a ser noticia cumpliendo pena en el Penal de Chimbas. En esa ocasión volvió a ser condenado por romper el celular que utilizan los reos del pabellón para comunicarse con sus familiares.

En esa oportunidad le dictaron 3 meses de prisión efectiva y se le unificó una pena única de 11 años, 2 meses y 15 días de prisión efectiva.

