jueves 5 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Resolución

Ratifican la condena contra el enfermero sanjuanino que le provocó la muerte a una paciente por negligencia

El caso fue muy impactante porque durante el debate se dio a conocer la nota que escribió en puño y letra la víctima pidiendo por favor al enfermero, Marcelo Gerardo Acosta, que le hicieran aspiración de su traqueotomía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
el enfermero del hospital rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado
En juicio

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado
Al fondo el condenado evitando mirar la cámara de este medio.
Imagen impactante

Enfermero condenado por negligencia: la nota de la víctima que pidió la aspiración de su traqueotomía
image

Esta resolución de la jueza Carolina Parra fue impugnada. La defensa presentó el recurso de impugnación de sentencia y la jueza de Impugnación María Rosso de Balanza la estudió. Finalmente, ratificó la codena contra el enfermero de 2 años y 6 meses de prisión condicional y 5 años de inhabilitación para ejercer la medicina.

Este caso se origina a raíz de una denuncia por la muerte de Molina, quien se encontraba internada en el sector de Clínica Médica tras haber evolucionado favorablemente de una neurocirugía. Según se acreditó en el juicio, la paciente dependía de una traqueotomía que requería aspiraciones constantes de secreciones para evitar su obstrucción.

image

Pese a los reiterados pedidos de auxilio de los familiares, quienes advirtieron que la mujer no podía respirar, Acosta demoró su intervención de manera injustificada. La jueza Rosso de Balanza dio por probado que, la nuera de la víctima llamó al enfermero en tres oportunidades debido a la dificultad respiratoria de Molina. Ante la falta de respuesta, la familia llegó a filmar un video -clave en la causa- donde se observaba la cánula obstruida. Y cuando el enfermero finalmente se presentó con el kit de aspiración, la paciente ya había sufrido un paro cardiorrespiratorio por hipoxia.

La juez de Impugnación rechazó los planteos de la defensa, que intentaba calificar el hecho como "lesiones" argumentando que la mujer murió días después del paro. El fallo fue contundente al aplicar la teoría de la imputación objetiva."El riesgo creado por la omisión de Acosta fue la condición determinante del desenlace fatal... de haber mediado la acción debida, el resultado lesivo se habría evitado", expresa el fallo.

La resolución destaca que, en su rol de agente sanitario, Acosta era el garante de la salud de la paciente y actuó con una "desaprensión y desinterés" que configura una negligencia profesional grave.

Temas
Seguí leyendo

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

Detuvieron a dos hombres en Chimbas, acusados de un ataque a tiros: secuestraron cocaína y aves autóctonas en los allanamientos

Los policías federales acusados de robar $20.000.000, a juicio: el tribunal rechazó la salida alternativa que planteó la defensa

Atraparon infraganti a un grupo de cazadores en Iglesia y secuestraron dos suris cordilleranos

Secuestran un auto usado para robos en la Libertador: el dueño dice que lo alquilaba como "transporte de pasajeros"

UPD en San Juan: una menor fue hospitalizada por intoxicación alcohólica

Va a juicio el sujeto que le disparó en el pecho a un joven por un problema de territorios en Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo
Tecnología

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga
Una detenida

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga

El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Hay revuelo en San Juan por la Línea de Extra Alta Tensión 500 kv San Juan- Rodeo, en Iglesia. 
Infraestructura en disputa

Revuelo en la minería sanjuanina por una línea eléctrica que enfrenta a dos organismos de control

Imagen ilustrativa.
Capital

El hombre quemado por el supuesto ajuste de cuentas presenta delitos desde hace 26 años: por qué habría ocurrido la agresión en la Terminal

Te Puede Interesar

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego envió a la Legislatura un proyecto para eliminar el SIPAD
De cara al 2027

Marcelo Orrego envió a la Legislatura un proyecto para eliminar el SIPAD

Los policías federales acusados de robar $20.000.000, a juicio: el tribunal rechazó la salida alternativa que planteó la defensa
TOF

Los policías federales acusados de robar $20.000.000, a juicio: el tribunal rechazó la salida alternativa que planteó la defensa

La línea eléctrica de 500 kV es una infraestructura clave para el sistema energético de San Juan y quedó en el centro de una fuerte polémica tras una decisión del Gobierno nacional.
Conflicto en San Juan

Se viene una ola de presentaciones en rechazo a que la línea eléctrica de 500 kV esté en manos de una minera

Ratifican la condena contra el enfermero sanjuanino que le provocó la muerte a una paciente por negligencia
Resolución

Ratifican la condena contra el enfermero sanjuanino que le provocó la muerte a una paciente por negligencia