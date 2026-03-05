Fueron por una denuncia por agresiones y terminaron encontrando 17 plantas de cannabis en Rawson

Un procedimiento policial realizado en Rawson terminó con el secuestro de 17 plantas de cannabis en el fondo de una casa de Villa San Damián , luego de que los efectivos acudieran al lugar por una denuncia vinculada a un presunto hecho de agresión.

Según informaron fuentes policiales, una agente fue comisionada hasta un domicilio ubicado sobre Boulevard Sarmiento Oeste tras el aviso de un conflicto familiar. Al llegar, los uniformados entrevistaron a una mujer y a sus hijas, quienes manifestaron haber tenido un inconveniente, aunque señalaron que no deseaban radicar una denuncia formal.

Mientras se realizaban las averiguaciones en el lugar, los efectivos observaron en el fondo de la propiedad varias plantas de cannabis. De acuerdo con lo indicado por las fuentes, se constató la presencia de 10 ejemplares que pertenecían a un hombre identificado como Orostizaga, de 31 años.

Ante esta situación, los uniformados verificaron que el propietario no contaba con autorización para el cultivo de cannabis, por lo que se dio intervención al Departamento de Drogas Ilegales.

Con autorización de la Fiscalía Federal, finalmente se procedió al secuestro de un total de 17 plantas de cannabis sativa, cuya altura variaba entre uno y tres metros.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Unidad Operativa Pocito Oeste junto con el Departamento de Drogas Ilegales (DDI), con la intervención del oficial ayudante Gallegos Cayetano.