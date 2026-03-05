jueves 5 de marzo 2026

Villa San Damián

Fueron por una denuncia por agresiones y terminaron encontrando 17 plantas de cannabis en Rawson

Ocurrió en la Villa San Damián. Las plantas, de hasta tres metros de altura, fueron secuestradas con intervención de la Justicia Federal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un procedimiento policial realizado en Rawson terminó con el secuestro de 17 plantas de cannabis en el fondo de una casa de Villa San Damián, luego de que los efectivos acudieran al lugar por una denuncia vinculada a un presunto hecho de agresión.

La Fiesta Nacional de la Tradición 2025. 
Presentación

Concejales opositores de Jáchal denunciaron que el municipio comandado por Espejo habría contratado personal de seguridad no autorizado para la Fiesta de la Tradición
Imagen ilustrativa.
Importante botín

Denunciaron el robo de 3.000 kilos de pasas en una finca en Caucete

Según informaron fuentes policiales, una agente fue comisionada hasta un domicilio ubicado sobre Boulevard Sarmiento Oeste tras el aviso de un conflicto familiar. Al llegar, los uniformados entrevistaron a una mujer y a sus hijas, quienes manifestaron haber tenido un inconveniente, aunque señalaron que no deseaban radicar una denuncia formal.

image

Mientras se realizaban las averiguaciones en el lugar, los efectivos observaron en el fondo de la propiedad varias plantas de cannabis. De acuerdo con lo indicado por las fuentes, se constató la presencia de 10 ejemplares que pertenecían a un hombre identificado como Orostizaga, de 31 años.

Ante esta situación, los uniformados verificaron que el propietario no contaba con autorización para el cultivo de cannabis, por lo que se dio intervención al Departamento de Drogas Ilegales.

Con autorización de la Fiscalía Federal, finalmente se procedió al secuestro de un total de 17 plantas de cannabis sativa, cuya altura variaba entre uno y tres metros.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Unidad Operativa Pocito Oeste junto con el Departamento de Drogas Ilegales (DDI), con la intervención del oficial ayudante Gallegos Cayetano.

