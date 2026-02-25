Concejales opositores de Jáchal denunciaron que el municipio comandado por Espejo habría contratado personal de seguridad no autorizado para la Fiesta de la Tradición

Los concejales opositores de Jáchal, Gema Casas y Felipe Táñez, hicieron una denuncia penal hacia el municipio por supuestamente haber contratado personal de seguridad no autorizado para la Fiesta Nacional de la Tradición 2025. La presentación judicial fue presentada en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Norte de Jáchal, que pertenece a la Fiscalía de Instrucción de Jáchal de la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan y los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionarios público, malversación de fondos públicos, administración fraudulenta contra el Estado, entre otros. En contrapartida, el intendente Matías Espejo indicó que este miércoles iniciará un sumario administrativo para investigar los hechos, aunque aclaró que el municipio “nunca contrató” a ninguna empresa de seguridad privada para el evento, ya que no contaba con los fondos para hacerlo.

Según el relato incorporado en el acta fiscal, los ediles tomaron conocimiento de que al menos veinte personas que cumplían tareas de seguridad en el anfiteatro Buenaventura Luna, durante las noches del 14 y 15 de noviembre de 2025, fueron infraccionadas por la Policía de San Juan por no contar con habilitación legal para ejercer esa función. A partir de ese hecho, solicitaron informes a la División Control de Agencias Privadas de la fuerza provincial, que confirmó que ni la supuesta empresa prestadora ni el personal afectado se encontraban registrados en el padrón oficial.

La denuncia sostiene que, pese a los pedidos formales de información dirigidos al Departamento Ejecutivo Municipal, hasta la fecha no se remitió documentación sobre el procedimiento de contratación del servicio de seguridad, ni constancias de eventuales pagos, órdenes de servicio o actos administrativos vinculados. En ese contexto, los concejales plantean que podría haberse contratado y autorizado la prestación de un servicio sin habilitación, con eventual utilización indebida de recursos públicos.

En función de estos elementos, la presentación solicita investigar la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, falsedad ideológica y encubrimiento. Asimismo, pide que la Fiscalía requiera al municipio el expediente completo de contratación, documentación contable y registros de pago, además de citar a declarar a funcionarios intervinientes y a los efectivos policiales que labraron las actas de infracción.

Los denunciantes señalaron ante el Ministerio Público Fiscal que el objetivo es establecer si existió una contratación formal de la empresa de seguridad, quiénes la autorizaron, si se efectuaron pagos con fondos municipales y quiénes resultaron beneficiarios. También advirtieron que desconocen si situaciones similares pudieron haberse registrado en otras contrataciones de eventos públicos, por lo que requirieron una investigación integral de los hechos.

La respuesta del municipio

Espejo explicó a Tiempo de San Juan que no contrataron a ninguna empresa de seguridad, primero y principal porque no se contaba con el presupuesto para hacerlo. Pero también porque la seguridad estuvo cubierta por un grupo conformado por la Policía de San Juan, Bomberos Voluntarios y la Coordinación de Seguridad del municipio. Juntos, elaboraron un plan de emergencia que trabajaron con más de 42.000 personas que fueron a la festividad.

Pese a esto, el intendente contó que este jueves abrirán un sumario administrativo para aclarar la situación.