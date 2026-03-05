jueves 5 de marzo 2026

Caza furtiva

Atraparon infraganti a un grupo de cazadores en Iglesia y secuestraron dos suris cordilleranos

En el marco del operativo, el personal de Ambiente labró actas de infracción a tres sujetos que circulaban en una camioneta con 6 perros galgo usados para caza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Personal de Ambiente labró actas de infracción a tres cazadores y secuestro dos suris cordilleranos en Iglesia. (Imagen ilustrativa).

Un operativo de control realizado por personal de la Secretaría de Ambiente permitió detectar a un grupo de cazadores furtivos en el departamento Iglesia. El procedimiento se llevó a cabo en el distrito Angualasto, donde los agentes interceptaron una camioneta en la que se trasladaban tres hombres junto a varios perros utilizados para la caza.

Según informaron desde el organismo, el hecho ocurrió durante una recorrida de rutina realizada por agentes de Fauna Zona Norte, dependientes de la Dirección de Conservación. En ese contexto, el personal advirtió la presencia de una camioneta Toyota blanca cuyos ocupantes mostraban una actitud sospechosa, por lo que decidieron interceptar el vehículo para realizar una inspección.

Al revisar la movilidad, los agentes constataron que en el interior había seis perros de raza galgo, comúnmente utilizados para la caza. Además, durante el procedimiento encontraron dos ejemplares de suri cordillerano, una especie protegida que habita ambientes altoandinos y de estepa en el oeste argentino.

Ante esta situación, el personal procedió a labrar el acta de infracción correspondiente por violación a la normativa vigente de conservación de fauna silvestre. Todo el procedimiento quedó a disposición del Juzgado de Paz de Iglesia, que intervino en el caso.

De acuerdo con lo dispuesto por la jueza interviniente, se ordenó la destrucción inmediata de los ejemplares cazados, tal como establece la normativa vigente para este tipo de infracciones.

Desde la Secretaría de Ambiente recordaron que la colaboración de la comunidad es fundamental para combatir la caza furtiva y el tráfico de fauna. En ese sentido, informaron que las denuncias pueden realizarse de forma anónima llamando al 4305057 o enviando un mensaje por WhatsApp al 2644305057. Estas acciones contribuyen a la protección del patrimonio natural de la provincia.

