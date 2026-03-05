jueves 5 de marzo 2026

Protección Civil

¡Otra vez alerta! Pronostican la llegada de tormentas eléctricas y granizo en San Juan

El aviso rige para la tarde y noche de este jueves y la madrugada del viernes en cinco departamentos del Este provincial. Advierten por posible caída de granizo, ráfagas intensas y lluvias abundantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tormentas electricas.jpg

El fenómeno está previsto para la tarde y noche de este jueves y la madrugada del viernes en varios departamentos del este provincial. Protección Civil pidió extremar precauciones y difundió recomendaciones para la población.

La Dirección de Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica N°13/26 por tormentas que podrían afectar a distintos departamentos de San Juan durante las próximas horas. Según el informe oficial, el fenómeno se espera entre la tarde y noche de este jueves 5 de marzo y la madrugada del viernes 6.

Las zonas bajo alerta amarilla son 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde se prevé la ocurrencia de tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes.

De acuerdo con el organismo, estos eventos podrían estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo. En ese contexto, se estiman valores de lluvia acumulada entre 30 y 50 milímetros, que incluso podrían superarse de forma puntual.

Ante este escenario, desde Protección Civil recordaron que ante cualquier emergencia la población puede comunicarse a los números 103 o 911.

Recomendaciones ante tormentas

El organismo provincial también difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante las precipitaciones.

En el hogar, aconsejan revisar el estado de techos, desagües y bajadas de agua, retirar del exterior objetos que puedan ser arrastrados por la corriente y desenchufar artefactos eléctricos. Además, sugieren mantener puertas y ventanas cerradas, no sacar la basura y resguardar a las mascotas.

Otra de las sugerencias es evitar la circulación innecesaria, especialmente en zonas urbanas, y contar con un kit familiar de emergencia que incluya botiquín, linterna, radio, documentación, agua potable, alimentos no perecederos y ropa de abrigo.

En la calle y al conducir

Para quienes deban circular, se recomienda no transitar por calles inundadas o anegadas y buscar refugio en lugares seguros. En caso de conducir, se aconseja hacerlo con luces bajas encendidas, a menor velocidad y aumentando la distancia entre vehículos.

También pidieron no obstruir acequias ni bocas de tormenta, ya que esto puede agravar los anegamientos.

Qué hacer si cae granizo

Durante episodios de granizo, las autoridades recomiendan permanecer bajo resguardo y evitar salir. También señalaron que el ruido del impacto puede generar nerviosismo, especialmente en niños, adultos mayores y mascotas, por lo que es importante mantener la calma.

Una vez finalizada la tormenta, se aconseja revisar techos, cañerías y ventanas, y en caso de detectar daños que puedan representar un riesgo, comunicarse con los organismos oficiales. Además, pidieron seguir atentos a los comunicados de las autoridades.

