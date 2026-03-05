UPD en San Juan: una menor fue hospitalizada por intoxicación alcohólica

Una menor debió ser hospitalizada en la provincia de San Juan por intoxicación alcohólica en el marco de los festejos del Último Primer Día (UPD), una celebración que realizan estudiantes que comienzan su último año de secundaria, mientras que además fueron clausuradas cuatro fiestas.

Rumbo al altar Taylor Swift le puso fecha a su boda con Travis Kelce: el motivo de la elección y un guiño casual a San Juan

Los procedimientos se llevaron a cabo en Caucete, Rivadavia, Pocito y San Martín, a la vez que fuentes policiales señalaron que los mismos se realizaron tras denuncias por desorden y reuniones con gran cantidad de menores.

En tanto, se supo que, en una de las fiestas en la ciudad de Pocito, los efectivos detectaron que había unos 70 menores y algunos mayores, mientras que, al ingresar al domicilio, constataron que varios de los presentes consumían bebidas alcohólicas, por lo que se dispuso la clausura del lugar y el secuestro de las bebidas.

Además, en ese procedimiento, una adolescente de 17 años fue trasladada al Hospital de Pocito en aparente estado de ebriedad, mientras que en otro operativo que se realizó en Caucete, en el Loteo Enfermera Medina, los uniformados constataron una reunión con aproximadamente 50 menores y 30 mayores y, por disposición judicial, se ordenó la clausura del lugar, el secuestro de bebidas alcohólicas y la entrega de los menores a sus responsables.

Otro de los festejos fue en Rivadavia, sobre calle Libertador y Santo Domingo, donde había alrededor de 23 menores celebrando el UPD, por lo que también intervino personal policial, mientras que, en San Martín, en la zona de calle Alamito y Zapata, los efectivos encontraron dos fiestas en diferentes fincas y en las mismas había unos 20 menores en una y cerca de 30 en la otra, por lo que ambos eventos fueron clausurados.

FUENTE: Agencia NA