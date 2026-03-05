jueves 5 de marzo 2026

Un multimillonario con negocios en San Juan construirá una "Dubai" en Buenos Aires por más de $7.000.000.000

El empresario Eduardo Elsztain, con inversiones mineras en San Juan, avanza con el megaproyecto Ramblas del Plata, un desarrollo frente al Río de la Plata que prevé 6.000 viviendas, comercios y espacios públicos sobre los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. La iniciativa demandará inversiones millonarias y se ejecutará por etapas durante la próxima década.

Por Redacción Tiempo de San Juan
eduardo elsztain milei.jpg

El empresario argentino Eduardo Elsztain, uno de los desarrolladores inmobiliarios más influyentes del país y con inversiones vinculadas a la minería en San Juan, avanza con un ambicioso proyecto urbano en la Ciudad de Buenos Aires que busca transformar la histórica Costanera Sur en un nuevo barrio frente al río, con una inversión millonaria.

Según informó el portal iProfesional, el holding IRSA volvió a mover el tablero en el megaproyecto Ramblas del Plata, tras firmar un boleto de permuta por un terreno de 2.617 metros cuadrados con una superficie comercializable estimada de 5.730 m². La operación ronda los u$s4,98 millones, es decir, más de $7.000 millones al tipo de cambio actual.

El pago se realizará mediante un esquema mixto que combina un anticipo en efectivo con metros cuadrados vendibles que se entregarán en el futuro, una modalidad habitual en los grandes desarrollos inmobiliarios porque permite financiar parte de la obra sin desprenderse del valor potencial de la tierra.

Este nuevo acuerdo se integra a la primera etapa ampliada del proyecto, que en su primer año ya generó ingresos por más de u$s80 millones a partir de la comercialización de los primeros lotes. En total, esa fase inicial incluye 14 parcelas con unos 126.000 m² vendibles.

Los valores implícitos de esos terrenos se ubican entre los u$s600 y u$s650 por metro cuadrado, una referencia significativa para el sur de la capital argentina, históricamente relegado frente a otras zonas más consolidadas del mercado inmobiliario.

Un barrio nuevo frente al Río de la Plata

El proyecto Ramblas del Plata se desarrollará sobre 71,6 hectáreas en los terrenos de la antigua Ciudad Deportiva de Boca Juniors, frente a la Reserva Ecológica. Del total, el 29% se destinará a lotes privados, mientras que el 71% restante será espacio público con parques, paseo costero y acceso al río.

El masterplan contempla la construcción de 6.000 viviendas, además de oficinas, locales comerciales, escuelas y un sanatorio. Por su escala territorial y horizonte de ejecución, es considerado uno de los desarrollos privados más grandes proyectados en Buenos Aires en las últimas décadas.

El emprendimiento apunta principalmente al segmento de clase media alta y alta, con valores estimados cercanos a los u$s6.000 por metro cuadrado, cifras que lo ubican dentro del circuito premium del mercado porteño y lo acercan a los niveles históricos de Puerto Madero.

Las primeras obras podrían comenzar en los próximos meses y las primeras unidades habitacionales se proyectan para 2028. La finalización completa del barrio demandaría alrededor de una década.

Tres etapas para transformar la costa

El plan urbanístico se dividirá en tres fases. La primera avanzará sobre la bahía central con predominio de viviendas, comercios y paseo costero. Luego, la segunda etapa integrará el nuevo barrio con el tejido urbano existente mediante mejoras en conectividad.

La tercera fase se concentrará en la península con vista directa al Río de la Plata, donde se sumarán 15 nuevas manzanas que terminarán de definir el perfil costero del proyecto.

Diversas desarrolladoras ya adquirieron parcelas dentro del emprendimiento y proyectan torres residenciales, edificios mixtos e incluso un hotel de lujo bajo estándares internacionales.

De un sueño de Boca a un megaproyecto inmobiliario

La historia del predio se remonta a comienzos de la década de 1970, cuando Boca Juniors intentó construir allí su Ciudad Deportiva. El proyecto nunca se completó y el terreno quedó durante años sin uso.

En 1991 la sociedad Santa María del Plata compró las tierras al club por u$s22 millones y seis años después quedaron en manos de IRSA. Tras décadas de debates políticos y restricciones urbanísticas, la Legislatura porteña habilitó el desarrollo en 2021 y en 2023 la Justicia rechazó el amparo que frenaba las obras.

El vínculo con San Juan

El nombre de Elsztain también tiene peso en San Juan por su participación en el proyecto aurífero Hualilán, cuyo mineral será procesado en la planta Casposo.

En ese esquema productivo se prevén inversiones millonarias, obras de infraestructura y generación de empleo en la provincia, mientras continúan los trabajos logísticos para el traslado del mineral desde Ullum hacia Calingasta.

