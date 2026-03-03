martes 3 de marzo 2026

Economía

ANSES dejó de brindar más de 211.000 asignaciones por hijo en el último año

La reducción en las prestaciones que otorga el organismo se debe a que menos trabajadores registrados y jubilados las perciben.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES se mantiene muy presente mensualmente con el pago de distintas prestaciones.

ANSES se mantiene muy presente mensualmente con el pago de distintas prestaciones.

Las asignaciones por hijo registran una reducción de 211.374 beneficiarios en el último año debido principalmente a la menor cantidad de trabajadores registrados y jubilados con hijos menores o discapacitados que las perciben, según reflejan datos oficiales.

Al analizar la variación del sistema entre noviembre de 2025 e igual mes de 2024, el informe del Alcance de la Seguridad Social elaborado por la Secretaría de Trabajo de la Nación expuso que “esta caída se explica principalmente por la disminución de las prestaciones por hijo correspondientes a trabajadores en relación de dependencia, con 151.762 beneficiarios menos”.

De esta manera, las asignaciones para empleados registrados bajaron un 5% en un año, pasando de 3.035.308 en noviembre de 2024 a 2.883.546 en el mismo mes del año pasado. La merma es menor a la registrada entre 2023 y 2024, cuando en el mismo periodo las asignaciones para este segmento disminuyeron un 22,3%.

Asimismo, agregó que a ello se suma la reducción en los beneficios percibidos por hijos de jubilados y pensionados (pasivos), que alcanzó las 43.156 prestaciones, y la baja de 24.552 beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En contraste, las asignaciones por hijo correspondientes a trabajadores monotributistas mostraron un incremento de 15.878 beneficiarios, equivalente a una variación positiva del 2,7%.

El reporte, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, reflejó que el régimen de Asignaciones Familiares alcanza a 9,4 millones de beneficiarios, que comprenden niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, hijos e hijas con discapacidad sin límite de edad, personas gestantes y cónyuges de pasivos.

De este total, 8,3 millones corresponden a Asignaciones por Hijo, de las cuales la mayor cantidad son beneficiarios de la AUH, con 4,1 millones de personas, seguida por la asignación por hijo para trabajadores en relación de dependencia, que alcanza a 2,9 millones.

En relación con las prestaciones que cubren contingencias distintas a la de tener hijos a cargo, agrupadas bajo la categoría “Otras prestaciones”, los cónyuges de pasivos concentran la mayor cantidad de beneficiarios, con 939.577 personas, seguidos por las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social, que ascienden a 62.144 personas.__IP__

Al analizar el alcance de los distintos subsistemas de la Seguridad Social, el informe precisó que “se observa que el 20,8% de la población total recibe algún beneficio en concepto de Asignaciones Familiares otorgadas por ANSES”.

Temas
