Marcelo Orrego envió a la Legislatura un proyecto para eliminar el SIPAD

Tal como adelantó Paren Las Rotativas , el gobernador Marcelo Orrego envió a la Cámara de Diputados de San Juan un proyecto de ley que propone derogar el Sistema de Participación Abierta Democrática (SIPAD), el mecanismo electoral que se utilizó en la provincia durante los últimos procesos electorales para definir candidaturas dentro de los frentes políticos.

En el mensaje enviado al presidente de la Cámara, Fabián Martín, el Ejecutivo fundamentó la decisión en la necesidad de “asegurar la certeza electoral”, al considerar que un sistema de votación debe ser claro, previsible y fácilmente comprensible para los ciudadanos.

Además de la derogación del SIPAD, el proyecto introduce modificaciones en la normativa que regula a los partidos políticos en la provincia. La iniciativa propone cambios en la Ley 815-N, conocida como Estatuto de los Partidos Políticos, con el objetivo de ordenar el funcionamiento de las fuerzas políticas y el mecanismo de selección de candidatos.

Entre los puntos principales, el texto redefine los tipos de partidos que pueden existir, provinciales, municipales, confederaciones y alianzas o frentes electorales, y fija reglas para la conformación de alianzas. Estas deberán contar con el aval de los órganos partidarios correspondientes, definir el nombre del frente, designar apoderados comunes y presentar la plataforma electoral ante el Tribunal Electoral.

Asimismo, el proyecto establece que la nominación de candidatos a cargos electivos provinciales o municipales deberá realizarse mediante elecciones internas cerradas o de acuerdo con lo que determine la carta orgánica de cada partido o el acta constitutiva de las alianzas o frentes electorales.

En ese marco, ratifica también el principio de paridad de género en la conformación de listas para cargos legislativos en cuerpos colegiados, manteniendo la obligación de garantizar la participación equilibrada de varones y mujeres.

Por último, el texto modifica el artículo referido a las sanciones en elecciones internas partidarias. Allí se establece que el ciudadano que suplante a otro votante, vote más de una vez o sufrague de manera fraudulenta será inhabilitado por un período de cuatro años para elegir y ser elegido, incluso en procesos internos de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos.