jueves 5 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De cara al 2027

Marcelo Orrego envió a la Legislatura un proyecto para eliminar el SIPAD

El Ejecutivo provincial propone eliminar el Sistema de Participación Abierta Democrática y reformar la normativa que regula a los partidos políticos, las alianzas electorales y la selección de candidatos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tal como adelantó Paren Las Rotativas, el gobernador Marcelo Orrego envió a la Cámara de Diputados de San Juan un proyecto de ley que propone derogar el Sistema de Participación Abierta Democrática (SIPAD), el mecanismo electoral que se utilizó en la provincia durante los últimos procesos electorales para definir candidaturas dentro de los frentes políticos.

Lee además
el fiscal amia dijo que existen pruebas para demostrar la responsabilidad de hezbola: es un titere de iran
Investigación

El fiscal AMIA dijo que existen pruebas para demostrar la responsabilidad de Hezbolá: "Es un títere de Irán"
eduardo cabello, ¿candidato a gobernador? no hay que almorzarse la cena
Off the Record

Eduardo Cabello, ¿candidato a gobernador? "No hay que almorzarse la cena"

En el mensaje enviado al presidente de la Cámara, Fabián Martín, el Ejecutivo fundamentó la decisión en la necesidad de “asegurar la certeza electoral”, al considerar que un sistema de votación debe ser claro, previsible y fácilmente comprensible para los ciudadanos.

Además de la derogación del SIPAD, el proyecto introduce modificaciones en la normativa que regula a los partidos políticos en la provincia. La iniciativa propone cambios en la Ley 815-N, conocida como Estatuto de los Partidos Políticos, con el objetivo de ordenar el funcionamiento de las fuerzas políticas y el mecanismo de selección de candidatos.

Entre los puntos principales, el texto redefine los tipos de partidos que pueden existir, provinciales, municipales, confederaciones y alianzas o frentes electorales, y fija reglas para la conformación de alianzas. Estas deberán contar con el aval de los órganos partidarios correspondientes, definir el nombre del frente, designar apoderados comunes y presentar la plataforma electoral ante el Tribunal Electoral.

Asimismo, el proyecto establece que la nominación de candidatos a cargos electivos provinciales o municipales deberá realizarse mediante elecciones internas cerradas o de acuerdo con lo que determine la carta orgánica de cada partido o el acta constitutiva de las alianzas o frentes electorales.

En ese marco, ratifica también el principio de paridad de género en la conformación de listas para cargos legislativos en cuerpos colegiados, manteniendo la obligación de garantizar la participación equilibrada de varones y mujeres.

Por último, el texto modifica el artículo referido a las sanciones en elecciones internas partidarias. Allí se establece que el ciudadano que suplante a otro votante, vote más de una vez o sufrague de manera fraudulenta será inhabilitado por un período de cuatro años para elegir y ser elegido, incluso en procesos internos de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos.

Seguí leyendo

Paritaria en San Juan: se viene otro paro docente, de UDAP por 48 horas

Paritarias: el Gobierno presentó una nueva oferta por encima de la inflación y volverán a reunirse el 10 de marzo

La oposición de UPCN desistió del amparo y llevó la apelación a la Junta Nacional

Pese a la negativa de los referentes de Vicuña y Los Azules, el Gobierno seguirá con la Ley de Proveedores

La industria inició 2026 con caída generalizada y el índice de desempeño en zona de contracción

El gobierno volvió a intervenir una importante obra social sindical

Argentina podría tener un shock de exportaciones por el conflicto en Medio Oriente

Tras 74 años, habría cerrado un emblema de la gastronomía argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen de archivo.
Tras horas de reunión

Paritarias: el Gobierno presentó una nueva oferta por encima de la inflación y volverán a reunirse el 10 de marzo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros
Decisión

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo
Tecnología

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga
Una detenida

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga

Con una carta a San Martín, un hombre terminó con un disparo en el Parque de Mayo: qué dijeron sobre su estado de salud
Capital

Con una carta a San Martín, un hombre terminó con un disparo en el Parque de Mayo: qué dijeron sobre su estado de salud

El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Te Puede Interesar

Marcelo Orrego envió a la Legislatura un proyecto para eliminar el SIPAD
De cara al 2027

Marcelo Orrego envió a la Legislatura un proyecto para eliminar el SIPAD

Por Redacción Tiempo de San Juan
Va a juicio el sujeto que le disparó en el pecho a un joven por un problema de territorios en Capital
Asentamiento Santa Bárbara

Va a juicio el sujeto que le disparó en el pecho a un joven por un problema de territorios en Capital

Los docentes vienen de hacer paro esta semana.
Tensión

Paritaria en San Juan: se viene otro paro docente, de UDAP por 48 horas

La Tonadita se viste de luto: murió Hugo Negro Figueroa
Despedida

'La Tonadita' se viste de luto: murió Hugo 'Negro' Figueroa

Imagen ilustrativa.
Lo último

La joven asaltada en Capital no estaba embarazada y el atacante sigue prófugo