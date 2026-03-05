Eduardo Cabello, ¿candidato a gobernador? "No hay que almorzarse la cena"

El líder de la CGT San Juan y diputado provincial, Eduardo Cabello, pasó por Off the Record , el streaming de Tiempo de San Juan, donde se refirió a su presencia en el lanzamiento de la plataforma política impulsada por el pastor y comunicador Dante Gebel. En ese contexto, dejó abierta la puerta a una eventual candidatura en la provincia, aunque evitó adelantarse a los tiempos: “No hay que almorzarse la cena”.

Investigación El fiscal AMIA dijo que existen pruebas para demostrar la responsabilidad de Hezbolá: "Es un títere de Irán"

De cara al 2027 Marcelo Orrego envió a la Legislatura un proyecto para eliminar el SIPAD

Cabello explicó que su participación en ese espacio tiene un componente personal y también político. Contó que conoce a Gebel desde hace más de dos décadas a partir de su vínculo con la iglesia y que fue convocado junto a otros referentes religiosos para participar de las primeras mesas de trabajo del nuevo armado.

Según relató, la iniciativa busca reunir a distintos sectores de la sociedad —empresarios, profesionales y dirigentes sociales— con la idea de generar un espacio que supere las divisiones tradicionales de la política. En ese sentido, señaló que la propuesta apunta a una posición “más de centro que de derecha o de izquierda”, con el objetivo de convocar a personas que quieran involucrarse sin perder su identidad.

El dirigente sindical también adelantó que el armado se está organizando con mesas regionales y que desde San Juan acompañarán el proceso. “Nosotros desde la provincia lo vamos a apoyar, vamos a ayudar y trabajar para que pueda ser parte de las figuras que empiecen a plantear una posición distinta a la que hoy tiene el gobierno nacional”, expresó.

Consultado sobre cómo se ubica ese respaldo frente a una eventual candidatura del peronismo, Cabello aseguró que mantiene su pertenencia histórica al PJ. “Yo nunca voy a dejar de tener mi corazoncito dentro del PJ”, afirmó, al recordar que, aun cuando llegó a cargos electivos por otros espacios, su aporte político siempre estuvo ligado al peronismo.

En ese marco, el conductor del programa le planteó un escenario hipotético: qué ocurriría si desde el espacio de Gebel le pidieran ser candidato en San Juan. Cabello no lo descartó, pero evitó confirmarlo.

“Hay una frase que me gusta mucho: no hay que almorzarse la cena. El cargo te busca. Si se da, veremos”, respondió.

Cabello y la interna del PJ

En la entrevista, el líder de la CGT también se refirió a la situación del peronismo y reconoció que atraviesa un momento de dispersión. “No sé qué va a pasar con el PJ, porque hoy andamos medio disgregaditos. Nadie está lo suficientemente unido”, analizó, al señalar que la fragmentación no es exclusiva de ese espacio político.

En ese sentido, sostuvo que incluso dentro del armado que impulsa Dante Gebel hay dirigentes con tradición peronista. “Hay más pejotistas dentro de la línea de Dante Gebel que en el mismo partido o a nivel nacional”, afirmó, y agregó que existen coincidencias entre la doctrina social de la Iglesia y los principios históricos del justicialismo. Según planteó, la idea del nuevo espacio no es profundizar divisiones: “Nadie anda buscando enemigos ni hacer más grietas”.

El debate por el SIPAD

Cabello también se refirió a la intención del gobernador Marcelo Orrego de eliminar el SIPAD y consideró que el sistema actual tiene aspectos que favorecen la participación política. “Lo bueno del SIPAD es que te permite que vos te puedas presentar. Abre la cancha, abre el abanico para que el que quiera tenga la posibilidad”, señaló.

Sin embargo, también reconoció que para competir dentro de ese esquema se necesita estructura política. “Si lo sacan o no, nosotros nos adecuamos a lo que sea. Después la gente vota, el que pierde acompaña y el que gana lidera”, sostuvo. Además, planteó que hoy el electorado prioriza otras cuestiones al momento de elegir: “A la gente no le interesa tanto el formato, ya eligió uno y listo”.