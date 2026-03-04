miércoles 4 de marzo 2026

Producción

La industria inició 2026 con caída generalizada y el índice de desempeño en zona de contracción

El indicador de la UIA arrojó un resultado negativo, sobre todo en las PyMEs, que fueron las más afectadas.

Por Agencia NA
image

El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) de la Unión Industrial Argentina (UIA) se ubicó en 36,5 puntos en enero de 2026, muy por debajo del umbral de expansión de 50 puntos, según supo la Agencia Noticias Argentinas a partir del informe de la primera encuesta del año elaborado por el Centro de Estudios de la UIA (CEU-UIA).

El indicador acumuló su decimoquinto relevamiento consecutivo en zona de contracción, y registró una caída de 7,5 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior y de 5,6 p.p. en términos interanuales.

El relevamiento se realizó entre el 2 y el 16 de febrero de 2026, con la participación de 644 empresas de diversas actividades, regiones y tamaños, en conjunto con ADIMRA y FISFE.

Producción y ventas internas, las variables más afectadas

El 53,3% de las empresas encuestadas registró una caída en su nivel de producción en comparación con el promedio del cuarto trimestre de 2025, mientras que solo el 13,0% reportó aumentos.

El índice de difusión de producción —diferencia entre empresas con subas y con caídas— se ubicó en -40,3 puntos porcentuales, profundizando el retroceso observado en los últimos relevamientos.

En materia de ventas internas, el panorama fue aún más desfavorable: el 54,7% de las firmas reportó bajas, el tercer valor más elevado de toda la serie histórica, frente a solo el 13,3% que registró aumentos.

El índice de difusión de ventas internas se ubicó en -41,4 p.p.

En el mercado laboral, el 22,2% de las empresas registró caídas en el empleo durante enero. Entre las firmas con reducción de personal, la mitad recurrió directamente a la desvinculación de trabajadores.

El 41,4% ajustó mediante reducción de turnos laborales y el 22,9% implementó suspensiones.

De cara a los próximos doce meses, el 26,0% de las empresas prevé una nueva reducción de planteles, frente al 19,4% que anticipa incorporaciones.

PyMES, las más golpeadas en producción y ventas

En el segmento de micro y pequeñas empresas, el impacto fue más pronunciado que en las medianas y grandes.

El informe muestra diferencias significativas según el tamaño de las empresas. Para la producción, el índice de difusión fue de -43,3 p.p. en micro y pequeñas, frente a -34,8 p.p. en medianas y grandes. En cuanto a ventas internas, la brecha fue aún mayor: -46,5 p.p. para micro y pequeñas versus -30,8 p.p. para medianas y grandes.

En empleo se observó la situación inversa: las medianas y grandes registraron un impacto negativo mayor, de -18,5 p.p., frente a -13,3 p.p. en micro y pequeñas. El informe atribuye esto a un menor margen de ajuste por otras vías en las empresas de mayor tamaño.

El informe indica que todos los sectores industriales relevados mostraron un MDI por debajo de 50, es decir, en zona de contracción. Los valores más bajos se registraron en Productos Textiles (23,1 puntos), Papel y Madera (30,1) y Confecciones, cuero y calzado (30,2).

Los sectores con mejor desempeño relativo fueron Metalmecánica (40,9), Alimentos, Bebidas y Tabaco (40,6) y Productos Químicos y Petroquímicos (40,3), aunque todos permanecen en zona de contracción.

Casi la mitad de las empresas tuvo atrasos en pagos

El 45,6% de las firmas reportó dificultades para afrontar al menos uno de los siguientes compromisos: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos e impuestos.

Las mayores complicaciones se concentraron en el pago de impuestos (33,2%) y proveedores (31,9%). El 5,4% presentó atrasos en la totalidad de los pagos relevados.

Entre las principales consecuencias, el 39,8% de las empresas con atrasos señaló el pago de intereses y mayores costos financieros, y el 38,1% indicó el aumento del endeudamiento o la necesidad de financiamiento a corto plazo.

La demanda interna lidera las preocupaciones; crecen las inquietudes por importaciones

El 46,1% de las empresas identificó la caída de la demanda interna como su principal desafío. En segundo lugar se ubicó el aumento de costos, con el 19,7%, con el costo laboral como el componente más señalado (49,6% dentro de ese grupo).

En tercer lugar, con el 19,4%, aparece la dificultad para competir con bienes importados, un ítem que no registraba menciones en el relevamiento de octubre de 2024 y que creció de manera sostenida en un contexto de mayor apertura comercial y apreciación cambiaria.

Capacidad instalada y expectativas, también a la baja

La utilización de la capacidad instalada promedió el 52,0% en enero. El 72,4% de las firmas operó por debajo de su nivel considerado óptimo, y el 70,4% proyecta alcanzar ese umbral recién en el segundo semestre de 2026.

Las expectativas para los próximos doce meses también mostraron una moderación respecto al relevamiento anterior. El 47,8% de las empresas prevé una mejora en su situación económica propia, frente al 60,4% del trimestre anterior; el 41,0% anticipa mejoras en su sector de actividad (contra 57,0%); y el 51,0% espera un mejor contexto económico nacional (frente al 68,6%).

