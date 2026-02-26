Orrego destacó el peso de la industria tomatera tras recorrer la planta de Arcor en Rawson

El gobernador de Marcelo Orrego recorrió este miércoles la planta que Arcor posee en el departamento Rawson y puso el foco en el peso estratégico que la industria tiene dentro de la matriz productiva sanjuanina, en un contexto nacional atravesado por la retracción manufacturera.

La fábrica, conocida históricamente como La Campagnola, ex Frutos de Cuyo, produce tomate desde comienzos de la década del 70. Arcor la adquirió en 1985 y desde entonces consolidó allí un proceso de expansión que terminó por convertirla en el centro neurálgico de su operación tomatera en el país. Años atrás, la empresa decidió concentrar en San Juan toda su producción nacional de tomate industrial y cerró las plantas que funcionaban en San Martín, Mendoza, y en Choele Choel, Río Negro.

En la actualidad, en el complejo se elaboran pulpa de tomate, tomate cubeteado, puré en envases Tetra y salsas listas en formato doy pack, con tecnología de envasado que fue modernizándose de manera sostenida. Para esta temporada, la previsión es procesar alrededor de 130 millones de kilos de tomate, luego de dos campañas que alcanzaron picos de 155 millones de kilos, cifras que posicionan al establecimiento como uno de los polos más relevantes del país en el rubro.

Durante la recorrida, Orrego estuvo acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno; y el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín. Más allá del carácter protocolar de la visita, el mensaje oficial buscó resaltar la articulación entre producción primaria e industria.

En temporada alta, la planta genera más de 600 puestos de trabajo directos, según datos de la compañía, y moviliza una amplia cadena de valor que incluye a productores, transportistas y prestadores de servicios. Desde el Gobierno destacaron que cerca del 90 por ciento de la materia prima procesada proviene de fincas locales, un dato que refuerza el impacto territorial del complejo.

El ministro Fernández señaló que el tomate industrial es la cuarta superficie cultivada de la provincia y que San Juan lidera la producción nacional. Además, subrayó que desde la planta se abastece el mercado interno y se exporta, con una participación cercana al 40 por ciento en el mercado brasileño en este segmento de latas.