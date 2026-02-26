jueves 26 de febrero 2026

Medida

Espejo inició un sumario administrativo por la denuncia de supuestas contrataciones irregulares para la Fiesta Nacional de la Tradición

El intendente aclaró que, hasta el momento, la denuncia realizada por los concejales opositores Felipe Táñez y Gema Casas solo está inscripta "en el ámbito mediático", ya que no les habría llegado ninguna notificación judicial. Sin embargo, inició el procedimiento administrativo para "aclarar responsabilidades" en caso de que se haya cometido alguna irregularidad.

Espejo en la Fiesta Nacional de la Tradición. 

Tal como adelantó Tiempo de San Juan, el intendente de Jáchal, Matías Espejo, inició este jueves un sumario administrativo para esclarecer en el ámbito interno la denuncia penal presentada por los concejales opositores Felipe Táñez y Gema Casas, quienes señalaron una presunta contratación irregular de una empresa de vigilancia que no estaría habilitada para prestar ese servicio y que habría trabajado durante la Fiesta Nacional de la Tradición 2025.

La decisión se produce luego de la presentación penal realizada por los concejales opositores Gema Casas y Felipe Tañez, quienes acudieron a la Unidad Fiscal de Investigación Norte para denunciar al municipio por la supuesta contratación de personal de seguridad no habilitado durante las noches del 14 y 15 de noviembre de 2025, en el anfiteatro Buenaventura Luna.

De acuerdo con la denuncia, al menos veinte personas que cumplían tareas de seguridad habrían sido infraccionadas por la Policía de San Juan por no contar con habilitación legal. Los ediles señalaron que, tras consultar a la División Control de Agencias Privadas, se les informó que ni la presunta empresa prestadora ni el personal afectado figuraban en el registro oficial.

En la presentación judicial se solicita que se investiguen posibles delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y administración fraudulenta, entre otros. Además, se pidió que la Fiscalía requiera al municipio la documentación completa vinculada a la supuesta contratación, incluidos expedientes administrativos, órdenes de servicio y registros de pago.

Desde el Ejecutivo municipal sostienen que no se contrató ninguna empresa de seguridad privada para el evento y que la apertura del sumario apunta a esclarecer administrativamente lo ocurrido. El procedimiento interno tiene como objetivo reconstruir los circuitos formales, verificar actuaciones y aportar la información necesaria ante el avance de la investigación judicial.

Espejo inició un sumario administrativo por la denuncia de supuestas contrataciones irregulares para la Fiesta Nacional de la Tradición