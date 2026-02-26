jueves 26 de febrero 2026

Congreso

Acuerdo Mercosur-UE: Uruguay le ganó de mano a Argentina

Una de las razones del pronto tratamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea era ser el primer país del bloque en aprobarla, pero no pudo ser.

Por Agencia NA
image

El pedido expreso de la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, para acortar los tiempos del debate en el recinto no alcanzó y finalmente Uruguay le ganó de mano a la Argentina en la carrera por convertirse en el primer país del Mercosur en aprobar legislativamente el acuerdo comercial con la Unión Europea.

Si bien el objetivo principal de ratificar el convenio bilateral estará cumplido, quedará un leve malestar por el hecho de no haber podido acelerar la votación como pretendía Cancillería y la Casa Rosada.

El gobierno de Javier Milei quería ser el primero en dar el visto bueno al tratado porque intuía que, de convertirse en el primer socio comercial en votar el acuerdo, Argentina podría acceder a ventajas y beneficios diferenciales (como cuotas de exportación mayores) con respecto a otros países de la región que compiten por los mismos mercados de bienes.

Fue el senador nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires Maximiliano Abad quien, al promediar el debate y al ver que el Parlamento uruguayo avanzaba a toda prisa, propuso adelantar la votación para que Argentina sea el primer país del bloque del Mercosur en ratificar el tratado con la Unión Europea.

Primero el jefe del interbloque peronista, José Mayans, y luego la senadora Anabel Fernández Sagasti, salieron rápido a rechazar la propuesta y señalaron que cada senador anotado en la lista de oradores tenía el derecho de fundamentar el sentido de su voto.

Una vez que llegó la noticia de que el Parlamento uruguayo había avalado el acuerdo comercial con la Unión Europea, los senadores que iban a bajarse de la ronda de discursos volvieron a anotarse, por lo que el debate se prolongó por varias horas más de las que hubiera querido el Gobierno.

