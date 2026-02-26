Dejó a Ramiro Marra al borde del altar, se casó a los pocos meses y ya está embarazada

A pocos meses de haber finalizado su relación sentimental con el político Ramiro Marra, la extenista italiana Camila Giorgi ha transformado por completo su presente personal y profesional. La exatleta no solo ha vuelto a encontrar el amor, sino que recientemente celebró su casamiento en Buenos Aires y anunció que se convertirá en madre por primera vez.

Buenos Aires Una presa influencer se festejó su cumpleaños de rosa adentro de la cárcel y levantó polémica

Giorgi contrajo matrimonio con el también extenista y actual entrenador argentino Andreas Ignacio Pasutti. La ceremonia civil se llevó a cabo en la Sede Comunal 14 de la Ciudad de Buenos Aires, momento que la novia reflejó en sus redes sociales con la frase: “De aquí a la eternidad”.

image

A esta unión se suma la noticia de su embarazo, confirmada por la propia Giorgi en diálogo con el medio Corriere Della Sera. Si bien la modelo indicó que aún desconoce el sexo del bebé, adelantó que probablemente el nacimiento tenga lugar en Italia.

Reinvención profesional: del tenis a las pasarelas y el periodismo

Desde su retiro oficial del tenis profesional en octubre de 2024, Giorgi se ha consolidado como modelo de marcas de renombre y personalidad del espectáculo. Su nueva faceta la ha llevado a participar en eventos internacionales de alto perfil, como el Festival de Cine de Venecia y el estreno de la película The Smashing Machine.

image

Además, en febrero de 2025, incursionó en una nueva disciplina al debutar como cronista en el Argentina Open. Durante este torneo ATP en Buenos Aires, asumió un rol activo realizando entrevistas exclusivas y cubriendo mediáticamente el certamen.

Un legado deportivo destacado

Antes de su actual etapa mediática, Giorgi construyó una sólida carrera en el circuito profesional. Nacida en Macerata en 1991, la italiana llegó a ocupar el puesto 26° del ranking mundial en octubre de 2018. En total, obtuvo cuatro títulos de la WTA, acumuló 430 victorias y premios que superaron los 6 millones de dólares a lo largo de su trayectoria.