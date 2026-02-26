jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Punto de vista

El empresario que admitió sobreprecios en la venta de los neumáticos le contestó a Milei: "Malinterpretó lo que dije"

Roberto Méndez, CEO de Neumáticos Neumen ratificó sus dichos, se hizo cargo del tuit del Presidente y pidió medidas de protección contra las importaciones chinas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La crítica hacia los empresarios realizada por Javier Milei, en la previa del debate por la reforma laboral que se realizará este viernes en el Senado, no pasó inadvertida. Uno de los empresarios al que apuntó el mandatario es Roberto Méndez, CEO de Neumáticos Neumen, quien ratificó sus dichos sobre sobreprecios en los valores de los neumáticos, pero sostuvo que fue "malinterpretado por el Presidente.

Lee además
yuyito gonzalez, mal en el amor: corto su romance con un importante empresario
Sin suerte

Yuyito González, mal en el amor: cortó su romance con un importante empresario
senado aprobo el acuerdo comercial entre el mercosur y la union europea por amplia mayoria
Congreso

Senado aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea por amplia mayoría

"El tuit del presidente está contestando a algo que dije yo así que hace referencia a mí. Lo tomo mal porque el Presidente lo está malinterpretando. Yo nunca hablé de forma personal, sino que estaba diciendo que el mercado en ese momento estaba aprovechando las situaciones y se manejaba con un margen indebido. Pero no hablaba de Neumen", aclaró Méndez, CEO y fundador de la empresa de neumáticos.

Y agregó: "Yo reconocí que se cobraba de más. Pero por la situación que había en el país. Pero mal interpretó lo que dije: no dije estamos robando, estábamos cobrando lo que en ese momento, el mercado nos obligaba a cobrar porque todo volaba por el aire: había inflación de 30 puntos, no había cubiertas, el dólar subía todos los días, y nos sabíamos cuando se vendía las cubiertas a qué precio la podríamos reponer. Pasó eso", aclaró el empresario.

Méndez contó: "La vendíamos y no sabíamos si siquiera se recuperaba el costo. Los contextos son distintos del momento del que hablé al actual. Hoy sabemos que la inflación camina entre un 2 y un 3% mensual y cuando compramos sabemos que va a estar al mismo precio o más barato. Los neumáticos hace más de un año y medio que no suben, bajan", informó.

En diálogo con el diario La Voz, Méndez se mostró de acuerdo con la apertura de los mercados, pero pidió medidas de protección contra las importaciones chinas.

image

"Estoy de acuerdo con el nivel de apertura que se está haciendo. Eso nos obliga a todos a recomponer los precios. Lo que no estoy de acuerdo es que se deje entrar libremente a la mercadería china sin un 'antidumping' porque no se está peleando con las mismas armas", se quejó Méndez. Y aclaró: "Ellos no ponen la misma calidad de cubierta. Los costos de una cubierta china no tiene nada que ver con alguno de las grandes marcas. Hay que aplicarle a los productos chinos antidumping".

Pero ¿qué es el antidumping que dice el empresario? Se trata de tarifas aplicadas a productos importados para contrarrestar el impacto de los precios de exportación, cuando son inferiores a los del mercado local. Normalmente es un trámite aduanero.

“Los precios no los pone el comerciante, sino el mercado. Para la gente hoy la mejor cubierta es la más barata, por eso compran las cubiertas chinas que no cubren las normas de calidad. La gente va a la más barata porque los ingresos que tienen no están de acuerdo con los valores del mercado”, aclaró.

Méndez reconoció que votó a Milei y que lo volvería a votar, pero que tiene que haber reglas más claras para todos. "Yo al estado no le pido nada. No quiero que ayuden a Neumen, ni subvenciones ni nada. Lo que sí le pido al Estado es que las reglas sean más claras. Porque hoy no las tenemos, es desleal lo que se está haciendo".

Milei había ido con los tapones de punta contra los empresarios este jueves con un tuit. "Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien", afirmó a través de su perfil de X (ex Twitter).

Y cerró: "Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un País que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente. VLLC!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2026980750453551502?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2026980750453551502%7Ctwgr%5E6c8af903af54e7c24a63533ee1f4261b3f20e0d3%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fmilei-malinterpreto-dije-responde-empresario-admitio-sobreprecios-precio-neumaticos_0_twMPy9EJCD.html&partner=&hide_thread=false

Ante la agresión verbal, Méndez contraatacó: "El Presidente debería reconocer quién es más delincuente. A las empresas se les cobra impuestos por futuras ganancias a pesar de que de pérdida. Particularmente creo que eso es delincuencia. Y no estoy diciendo que Milei es delincuente. Repito: lo respeto, lo voté y lo voy a volver a votar", reiteró Méndez.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Un empleado municipal fue imputado por transportar 34 kilos de cocaína

Las fotos de cada una de las 18 mendocinas candidatas a Reina de la Vendimia

Habló el camarógrafo agredido: "Le puse la mano a la Policía para que no sigan, pero fueron muy agresivos"

Otoño con sorpresas: qué se espera del clima y qué rol jugará El Niño

Cambio en el calendario de vacunación: Salud adelantó la segunda dosis de la Triple Viral

Protestas en el Congreso: la Policía Federal agredió y detuvo a un camarógrafo de A24

La ANMAT prohibió productos cosméticos y de cuidado personal

Una de las marcas más conocidas de cerveza recorta personal: importaciones y bajo consumo, el combo letal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Murió en Córdoba el exfutbolista Claudio “Yerbatero” González.
Dolor en el deporte

Murió un conocido ex futbolista argentino: tenía 49 años

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Yogs, uno de los clásicos productos de ARSA, y las manifestaciones frente a Alal
Desempleo

En pocas horas cerraron dos grandes empresas más, y dejaron 660 trabajadores en la calle

Marcos Darío Luna frente al juez.
Delitos contra chicos

Enviaron al penal a un presunto groomers de Rawson por acosar a tres niñas y compartir videos de pornografía infantil

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores
Golpe al bolsillo

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores

Te Puede Interesar

Tras convertir en ley el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, cómo quedaría el mapa productivo en San Juan
Impacto económico

Tras convertir en ley el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, cómo quedaría el mapa productivo en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras las denuncias, Triax Motors sufrió un escrache en las puertas del local: Estafador
Carteles en la vidriera

Tras las denuncias, Triax Motors sufrió un escrache en las puertas del local: "Estafador"

Los tours de compras de San Juan a Chile, afectados por el cambio: cómo fue la demanda durante las vacaciones de verano
Relevamiento

Los tours de compras de San Juan a Chile, afectados por el cambio: cómo fue la demanda durante las vacaciones de verano

Fue promesa y proyecto de San Martín, quedó colgado y firmó para un club del fútbol sanjuanino
Historia

Fue promesa y proyecto de San Martín, quedó 'colgado' y firmó para un club del fútbol sanjuanino

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?
Planes 2026

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?