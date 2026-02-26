El empresario que admitió sobreprecios en la venta de los neumáticos le contestó a Milei: "Malinterpretó lo que dije"

La crítica hacia los empresarios realizada por Javier Milei , en la previa del debate por la reforma laboral que se realizará este viernes en el Senado, no pasó inadvertida. Uno de los empresarios al que apuntó el mandatario es Roberto Méndez , CEO de Neumáticos Neumen, quien ratificó sus dichos sobre sobreprecios en los valores de los neumáticos, pero sostuvo que fue "malinterpretado por el Presidente .

"El tuit del presidente está contestando a algo que dije yo así que hace referencia a mí. Lo tomo mal porque el Presidente lo está malinterpretando . Yo nunca hablé de forma personal, sino que estaba diciendo que el mercado en ese momento estaba aprovechando las situaciones y se manejaba con un margen indebido . Pero no hablaba de Neumen", aclaró Méndez, CEO y fundador de la empresa de neumáticos.

Y agregó: "Yo reconocí que se cobraba de más. Pero por la situación que había en el país. Pero mal interpretó lo que dije: no dije estamos robando, estábamos cobrando lo que en ese momento, el mercado nos obligaba a cobrar porque todo volaba por el aire: había inflación de 30 puntos, no había cubiertas, el dólar subía todos los días, y nos sabíamos cuando se vendía las cubiertas a qué precio la podríamos reponer. Pasó eso", aclaró el empresario.

Méndez contó: "La vendíamos y no sabíamos si siquiera se recuperaba el costo. Los contextos son distintos del momento del que hablé al actual. Hoy sabemos que la inflación camina entre un 2 y un 3% mensual y cuando compramos sabemos que va a estar al mismo precio o más barato. Los neumáticos hace más de un año y medio que no suben, bajan", informó.

En diálogo con el diario La Voz, Méndez se mostró de acuerdo con la apertura de los mercados, pero pidió medidas de protección contra las importaciones chinas.

"Estoy de acuerdo con el nivel de apertura que se está haciendo. Eso nos obliga a todos a recomponer los precios. Lo que no estoy de acuerdo es que se deje entrar libremente a la mercadería china sin un 'antidumping' porque no se está peleando con las mismas armas", se quejó Méndez. Y aclaró: "Ellos no ponen la misma calidad de cubierta. Los costos de una cubierta china no tiene nada que ver con alguno de las grandes marcas. Hay que aplicarle a los productos chinos antidumping".

Pero ¿qué es el antidumping que dice el empresario? Se trata de tarifas aplicadas a productos importados para contrarrestar el impacto de los precios de exportación, cuando son inferiores a los del mercado local. Normalmente es un trámite aduanero.

“Los precios no los pone el comerciante, sino el mercado. Para la gente hoy la mejor cubierta es la más barata, por eso compran las cubiertas chinas que no cubren las normas de calidad. La gente va a la más barata porque los ingresos que tienen no están de acuerdo con los valores del mercado”, aclaró.

Méndez reconoció que votó a Milei y que lo volvería a votar, pero que tiene que haber reglas más claras para todos. "Yo al estado no le pido nada. No quiero que ayuden a Neumen, ni subvenciones ni nada. Lo que sí le pido al Estado es que las reglas sean más claras. Porque hoy no las tenemos, es desleal lo que se está haciendo".

Milei había ido con los tapones de punta contra los empresarios este jueves con un tuit. "Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien", afirmó a través de su perfil de X (ex Twitter).

Y cerró: "Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un País que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente. VLLC!".

Ante la agresión verbal, Méndez contraatacó: "El Presidente debería reconocer quién es más delincuente. A las empresas se les cobra impuestos por futuras ganancias a pesar de que de pérdida. Particularmente creo que eso es delincuencia. Y no estoy diciendo que Milei es delincuente. Repito: lo respeto, lo voté y lo voy a volver a votar", reiteró Méndez.

