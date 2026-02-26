La ANMAT prohibió productos cosméticos y de cuidado personal

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este jueves diferentes productos cosméticos y de cuidado personal que presentaban irregularidades en su rotulado, según una disposición publicada en el Boletín Oficial.

Se trata de tres productos cosméticos elaborados bajo la denominación Laboratorio Ruefenacht y, mediante la Disposición 793/2026, el citado organismo prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el país de “RUCREM CURATIVA” , una crema presentada como cicatrizante y antiséptica debido a que “no contaba con inscripción sanitaria” ante el organismo y tenía en su rótulo “datos de habilitación que no correspondían al establecimiento elaborador”.

Además, en la disposición de la ANMAT se señala que el otro producto es “RUCREM BLOQUEADOR SOLAR RB FPS 80”, un protector solar destinado a pieles extremadamente sensibles del cual el organismo verificó que no existían antecedentes de habilitación del laboratorio para el rubro cosmético y que el número de legajo informado pertenecía a otro establecimiento.

En tanto, el tercer producto prohibido es “ATO-FLEX FORTE”, una crema desinflamante indicada para dolores musculares y articulares y la ANMAT indicó que la misma no estaba inscripta, a la vez que se desconocía el lugar real de elaboración, lo que impide garantizar sus condiciones de seguridad y calidad.

La prohibición “alcanza a todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, así como su publicación en plataformas de venta en línea” en los tres casos citados, mientras que la ANMAT además dispuso otras prohibiciones al ordenar retirar del mercado el desinfectante para agua de piscinas “nataclor OXY POOL”, tras detectar rótulos no autorizados, datos de registro incorrectos y diferencias entre las dosis aprobadas y las informadas al público.__IP__

Según se indicó en la Disposición 802/2026, el organismo prohibió “el uso y la comercialización” del producto denominado “VERRUGOL”, al considerar que se trata de una “especialidad medicinal que no cuenta con las habilitaciones sanitarias correspondientes”.