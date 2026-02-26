jueves 26 de febrero 2026

En Argentina

Otoño con sorpresas: qué se espera del clima y qué rol jugará El Niño

El otoño llegará más cálido y seco, con pronóstico de lluvias irregulares y riesgo de incendios por déficit hídrico y altas temperaturas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante el verano que está terminando, las precipitaciones mostraron contrastes significativos: mientras el oeste de Argentina registró lluvias muy por encima de lo normal, la región pampeana experimentó largos períodos secos, seguidos de lluvias irregulares que no alcanzaron a cubrir las necesidades de los cultivos en sectores agrícolas clave.

Además, algunos de los eventos de precipitación tuvieron características de tiempo severo, causando daños materiales e incluso pérdidas de vidas, por las características violentas de las precipitaciones, el granizo y las ráfagas de viento. Sectores del centro del país sufrieron daños irreparables en los cultivos, y varias ciudades afectadas por diferentes temporales de lluvia, viento y granizo, que dieron lugar a inundaciones urbanas.

El otoño, más cálido y seco que lo normal

Para el otoño, se espera que las precipitaciones oscilen entre normales y deficitarias en la zona núcleo —especialmente en el sur del Litoral y el norte de Buenos Aires— con probabilidad de eventos severos aislados distribuidos de manera irregular. Las lluvias tienden a concentrarse en zonas localizadas, lo que podría profundizar déficits hídricos en ciertas áreas productivas.

En lo referente a temperaturas, los modelos sugieren que la estación será globalmente más cálida de lo habitual, con anomalías positivas especialmente en marzo y en regiones del norte argentino, donde los desvíos térmicos podrían alcanzar hasta 2 °C por encima del promedio histórico.

El otoño, más cálido y seco que lo normal

Este escenario térmico, combinado con déficit de lluvias —sobre todo en zonas ya afectadas por incendios forestales en la Patagonia y partes del centro— genera alertas por mayor riesgo de incendios de pastizales y forestales durante la estación.

Si bien la llegada de El Niño todavía no se ha confirmado en un 100 % hacia julio, su probable consolidación podría modificar las tendencias actuales y aportar señales más claras para la segunda mitad del año.

(Fuente: MDZ)

