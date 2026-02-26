Murió un conocido ex futbolista argentino: tenía 49 años

El ex futbolista Claudio “Yerbatero” González murió este miércoles, debido a una afección pulmonar, en la ciudad cordobesa de Villa María, donde se había radicado tras su extensa trayectoria deportiva.

La noticia fue confirmada por la dirigencia de Talleres de Córdoba, uno de los clubes donde jugó, a través de un posteo en sus redes sociales: “Lamentamos el fallecimiento de Claudio ‘Yerbatero’ González. El club acompaña a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, y envía sus condolencias ante la partida de quien fuera jugador de nuestra institución”.

González, de 49 años, era oriundo de Posadas, la capital misionera, donde comenzó su carrera en Bartolomé Mitre para luego pasar a Rosamonte de Apóstoles, donde surgió el apodo de “Yerbatero”.

Posteriormente, el delantero estuvo en Estudiantes de La Plata, entre 1995-96; Patronato de Paraná (96-99 y 2000-01) y Huracán de Tres Arroyos (1999-2000), antes de llegar a Independiente (2201-02), con el que jugó la Copa Mercosur.

Luego se sumó a Talleres, en 2002, donde se consolidó como titular.

Después pasó por Rosario Central, en 2004-05; Cobreloa de Chile, regresó a Talleres y por último recaló en General Paz Juniors de Córdoba, donde finalizó su carrera en 2007.

Fuente: NA