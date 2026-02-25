Escándalo en Gran Hermano: Luana Fernández y la red de explotación infantil que operaba en la "Casa del Terror"

La reciente incorporación de Luana Fernández a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ha desatado una fuerte polémica tras revelarse su vinculación con una organización criminal liderada por los influencers Yao Cabrera y Nathan Castro . La joven, que ingresó al reality con un perfil de empresaria y exmodelo, formó parte del denominado "Wi Fi Team" , un grupo que hoy es señalado por la justicia como una "secta destructiva" dedicada a la explotación y captación de menores.

Luana Fernández, quien dentro de la organización utilizaba el nombre artístico de "Lula WiFi", es mencionada como una de las influencers que integraba el círculo cercano de Yao Cabrera. Según las investigaciones judiciales y las denuncias impulsadas por el mánager Jorge Zonzini, esta organización utilizaba la fachada del entretenimiento para niños y adolescentes —alcanzando más de 45 millones de seguidores— para captar víctimas vulnerables.

Los testimonios recogidos en la causa describen situaciones de explotación laboral y sexual dentro de la denominada "Mansión Wi Fi" (también llamada la "Casa del Terror") en el partido de Escobar. Se alega que durante el aislamiento por la pandemia se intensificaron delitos aberrantes, incluyendo abusos sexuales y la reducción a la servidumbre.

Condenas y delitos investigados

La situación judicial de los líderes de esta red es sumamente grave:

Yao Cabrera ya fue condenado a cuatro años de prisión por trata de personas y reducción a la servidumbre.

ya fue condenado a por trata de personas y reducción a la servidumbre. La justicia federal mantiene abierta una investigación por lavado de activos , presunta venta de material de pedofilia y suministro de drogas y alcohol a menores en fiestas organizadas en boliches de la zona de Escobar.

, presunta venta de y suministro de drogas y alcohol a menores en fiestas organizadas en boliches de la zona de Escobar. Según las denuncias, las integrantes del grupo realizaban "vivos pornográficos" dirigidos a niños, cuyos padres eran estafados mediante el robo de datos de tarjetas de crédito por orden de la secta.

El contraste entre el reality y la realidad judicial

En su presentación en Gran Hermano, Fernández se mostró con una personalidad frontal, declarando que la sexualidad define su vida y lanzando frases polémicas como: “Hay que tener dos hombres, uno para los gastos y otro para los gustos”. Sin embargo, su participación ahora se ve opacada por estos antecedentes que la sitúan dentro de una nómina de aproximadamente veinte influencers investigados por su rol en la estructura de Cabrera.

El mánager Jorge Zonzini ha enfatizado que estas organizaciones operan como redes criminales poderosas que causan un daño irreparable a la psiquis de los niños. La aparición de Luana en la pantalla más vista del país ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los medios al dar visibilidad a figuras vinculadas a causas de trata de personas y abusos.