Una participante de Gran Hermano abandonó la casa por el fallecimiento de su padre

Daniela de Lucía fue asistida psicológicamente tras la muerte de su padre y abandonó la competencia de Gran Hermano: Generación Dorada. Desde el programa lanzaron un comunicado explicando la situación ocurrida ante el fallecimiento de su familiar.

La publicación de Telefe, explica: “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”.

image

Luego, se manifestó: “Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano”.

Finalmente, se detalló: “Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano”.

Por otro lado, en Intrusos, Paula Varela explayó que "tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos".