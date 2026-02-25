miércoles 25 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Una pena

Una participante de Gran Hermano abandonó la casa por el fallecimiento de su padre

La participante recibió la noticia por parte de la producción del reality y decidió abandonar la competencia. El comunicado de Gran Hermano.

Por Agencia NA
image
gh

Daniela de Lucía fue asistida psicológicamente tras la muerte de su padre y abandonó la competencia de Gran Hermano: Generación Dorada. Desde el programa lanzaron un comunicado explicando la situación ocurrida ante el fallecimiento de su familiar.

Lee además
a horas de ingresar a gran hermano, el sanjuanino franco poggio se vio envuelto en una polemica: que paso
Pasó en la TV

A horas de ingresar a Gran Hermano, el sanjuanino Franco Poggio se vio envuelto en una polémica: qué pasó
Marcelo Tinelli
A corazón abierto

"Te amo con ese amor profundo", el conmovedor mensaje que envió Marcelo Tinelli

La publicación de Telefe, explica: “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”.

image

Luego, se manifestó: “Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano”.

Finalmente, se detalló: “Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano”.

gh

Por otro lado, en Intrusos, Paula Varela explayó que "tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos".

Seguí leyendo

Influencer y modelo, quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en Gran Hermano y novio de un conocido periodista

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Elba Marcovecchio habló sobre su supuesto romance con Guillermo Francella

Postcasete y Delivery prometen una noche a puro baile en Panda House

La nueva conquista de Mauricio Macri: quién es y cómo inició el romance

Robbie Williams en la Argentina: cómo comprar las entradas

Mirtha Legrand celebró sus 99 años: cuál fue el particular souvenir que repartió a sus seguidores

Sin Magis TV ni Pluto TV: cómo ver Gran Hermano, Generación Dorada EN VIVO las 24 horas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en entrar a la Casa de Gran Hermano.
Televisión

Influencer y modelo, quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en Gran Hermano y novio de un conocido periodista

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

La Justicia deberá investigar la veracidad de la denuncia.
Revuelo en el penal de Chimbas

Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

Identificaron al hombre que murió al volcar en su auto cuando circulaba por la Ruta 149.
Siniestro fatal

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro
Era víctima de violencia de género

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro

Te Puede Interesar

Otra vez: declaran en rebeldía al casero infiel que desvalijó dos cabañas y una casa en Albardón
Buscado

Otra vez: declaran en rebeldía al casero infiel que desvalijó dos cabañas y una casa en Albardón

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Copa Argentina. 
Lo grita el Pueblo Viejo

Copa Argentina: San Martín madrugó en el segundo tiempo y le gana 1-0 a Deportivo Madryn

El avance de los vehículos importados redefine el mercado automotriz en San Juan
Panorama incierto

El avance de los vehículos importados redefine el mercado automotriz en San Juan

El líder de Virus, mano a mano con Tiempo: los fans millennials, Federico siempre presente y la admiración por San Juan
Música

El líder de Virus, mano a mano con Tiempo: los fans "millennials", Federico siempre presente y la admiración por San Juan

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores
Golpe al bolsillo

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores