Una participante de Gran Hermano abandonó la casa por el fallecimiento de su padre

Daniela de Lucía fue asistida psicológicamente tras la muerte de su padre y abandonó la competencia de Gran Hermano: Generación Dorada. Desde el programa lanzaron un comunicado explicando la situación ocurrida ante el fallecimiento de su familiar.
La participante recibió la noticia por parte de la producción del reality y decidió abandonar la competencia. El comunicado de Gran Hermano.
La publicación de Telefe, explica: “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”.
Luego, se manifestó: “Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano”.
Finalmente, se detalló: “Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano”.
Por otro lado, en Intrusos, Paula Varela explayó que "tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos".