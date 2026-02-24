martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Música

Postcasete y Delivery prometen una noche a puro baile en Panda House

El viernes 6 de marzo el grupo se presentará en el espacio cultural donde presentará sus composiciones propias. También, tocará el conjunto local Delivery.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gracias 2025, fuiste un año tremendo ♥️-nos sacamos esta foto con ustedes en la fns-florencia.

La banda sanjuanina Postcasete hará un recital en el espacio culktiral Panda House, ubicado en Callejón Orellano 4352, Rivadavia, donde presentará sus últimos temas y hará bailar al público con su estilo funk. La actividad tendrá lugar el viernes 6 de marzo en horario de 22 horas y las entradas se pueden conseguir llamando 2644505118.

Lee además
Mauricio Macri, ex presidente de Argentina.
Revelación

La nueva conquista de Mauricio Macri: quién es y cómo inició el romance
robbie williams en la argentina: como comprar las entradas
Expectativa

Robbie Williams en la Argentina: cómo comprar las entradas

Postcasete está integrada por Lucas Rico (batería y voz), Fabricio Norte (bajo), Juan Guerra (teclados y voz) y Sebastián Arnáez (guitarra y voz). Durante los últimos años, la banda ha sostenido una actividad constante en la escena local, con presentaciones en la Sala Auditorium durante dos años consecutivos y su participación en la Fiesta Nacional del Sol 2025.

El show en Panda House propondrá un repertorio que combina composiciones propias con una fuerte impronta rítmica vinculada al funk, pop, disco, rock, electronica, géneros que caracterizan la identidad sonora del grupo. Además, la fecha contará con la participación de músicos invitados que formarán parte de distintos momentos del espectáculo. La noche abrirá con la banda Delivery, también de la escena local, desde las 22 horas.

Actualmente, el conjunto se encuentra trabajando en nuevas canciones que formarán parte de su próximo lanzamiento discográfico, material que comenzará a anticiparse en esta presentación en vivo.

Temas
Seguí leyendo

Mirtha Legrand celebró sus 99 años: cuál fue el particular souvenir que repartió a sus seguidores

Sin Magis TV ni Pluto TV: cómo ver Gran Hermano, Generación Dorada EN VIVO las 24 horas

"Gran Hermano, Generación Dorada" arrancó con todo: conocé a cada uno de los participantes

Lanzan una convocatoria para dictar talleres de danza, teatro y música: cómo anotarse

¡Bomba! Afirmaron que Juliana Awada y el Rey de España viven un intenso romance

Graciela Alfano habló del lifting que se realizó en una zona íntima y sorprendió a Moria Casán

"Yo hago caer a cualquiera": así presentó Barassi la nueva temporada de su programa en El Trece

Gran Hermano Generación Dorada: filtraron los nombres de los concursantes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Comenzó Gran Hermano, Generación Dorada. Quiénes son los participantes.
TV caliente

"Gran Hermano, Generación Dorada" arrancó con todo: conocé a cada uno de los participantes

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: El fútbol es popular y tiene que ser para todos
Video

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: "El fútbol es popular y tiene que ser para todos"

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía
Inseguridad

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía

Te Puede Interesar

Arranque de oro: las exportaciones de San Juan crecieron casi un 30% y aumentaron su peso en el comercio exterior provincial
Informe

Arranque de oro: las exportaciones de San Juan crecieron casi un 30% y aumentaron su peso en el comercio exterior provincial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jugadores sanjuaninos opinaron sobre el futbolista detenido y acusado de golpear a un rival: Está todo muy sucio
Declaraciones

Jugadores sanjuaninos opinaron sobre el futbolista detenido y acusado de golpear a un rival: "Está todo muy sucio"

A la derecha, el ingeniero Carlos Péres, uno de los apuntados.
Tribunales

En San Juan denuncian presunta estafa con falsa oferta laboral en una mina de Jujuy y pagos de $200.000: qué dijo uno de los apuntados

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo
En las redes

¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo