Postcasete y Delivery prometen una noche a puro baile en Panda House

La banda sanjuanina Postcasete hará un recital en el espacio culktiral Panda House, ubicado en Callejón Orellano 4352, Rivadavia, donde presentará sus últimos temas y hará bailar al público con su estilo funk. La actividad tendrá lugar el viernes 6 de marzo en horario de 22 horas y las entradas se pueden conseguir llamando 2644505118.

Postcasete está integrada por Lucas Rico (batería y voz), Fabricio Norte (bajo), Juan Guerra (teclados y voz) y Sebastián Arnáez (guitarra y voz). Durante los últimos años, la banda ha sostenido una actividad constante en la escena local, con presentaciones en la Sala Auditorium durante dos años consecutivos y su participación en la Fiesta Nacional del Sol 2025.

El show en Panda House propondrá un repertorio que combina composiciones propias con una fuerte impronta rítmica vinculada al funk, pop, disco, rock, electronica, géneros que caracterizan la identidad sonora del grupo. Además, la fecha contará con la participación de músicos invitados que formarán parte de distintos momentos del espectáculo. La noche abrirá con la banda Delivery, también de la escena local, desde las 22 horas.

Actualmente, el conjunto se encuentra trabajando en nuevas canciones que formarán parte de su próximo lanzamiento discográfico, material que comenzará a anticiparse en esta presentación en vivo.