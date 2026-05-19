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Todo mal

Qué dijo Evangelina Anderson tras el ¿desplante? a Ian Lucas en los Martín Fierro

La exparticipante de MasterChef Celebrity protagonizó un momento viral que registró minutouno.com cuando pareció esquivar al influencer.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La alfombra roja de los Premios Martín Fierro no solo dejó looks impactantes, sino también momentos de pura tensión que las cámaras no dejaron pasar. Uno de los focos de la noche estuvo puesto en Evangelina Anderson, y en lo que pareció un desplante a su expareja, Ian Lucas.

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La polémica estalló luego que un registro audiovisual de minutouno.com expusiera una incómoda secuencia en la que la modelo pareció esquivar deliberadamente al ganador de MasterChef Celebrity.

En medio del revuelo que generó la viralización de las imágenes, la prensa interceptó a Evangelina en pleno salón para indagar sobre el reencuentro y las versiones de distanciamiento.

La rotunda respuesta de Evangelina Anderson en los Martín Fierro

Al ser consultada sobre si se habían cruzado para saludarse en el ingreso o si existía la posibilidad de que hubieran coordinado su llegada, Anderson optó por una respuesta tajante pero sin perder la compostura. "No, no lo vi", aseguró con una sonrisa que intentaba restarle dramatismo a la situación.

Sin embargo, ante la insistencia del cronista, quien le remarcó que estaban a pocos metros de distancia y le preguntó si al menos mediaron señas de cortesía a lo lejos, la modelo fue letal en su desmentida: "No, no, no", repitió de manera categórica, dejando en claro que no hubo ningún tipo de contacto con el joven.

Para sumarle pimienta a la interna, la trastienda de la gala reveló un detalle no menor: Wanda Nara sentó a Ian Lucas en su propia mesa principal, un movimiento estratégico que muchos leyeron como una provocación o un claro posicionamiento a favor del influencer.

Aprovechando la situación, los periodistas le preguntaron a Evangelina su opinión sobre el éxito de la nueva serie de Wanda. Lejos de alimentar viejos rencores o evadir la pregunta, la bailarina se mostró sumamente entusiasta con el proyecto de la conductora: "¡Obvio! Me encanta, me encanta", exclamó cuando le consultaron si seguía la ficción.

El cierre de la nota llegó con una pregunta picante sobre si aceptaría sumarse al elenco o realizar una participación especial en la producción de Nara. Allí, Anderson prefirió la cautela y bajó las expectativas con una humorada.

"Ay, no sé, no se me pasó por la cabeza", concluyó Anderson, cerrando una noche donde las miradas y las ubicaciones de las mesas hablaron más que las propias palabras.

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