miércoles 25 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A corazón abierto

"Te amo con ese amor profundo", el conmovedor mensaje que envió Marcelo Tinelli

El conductor le dedicó unas tiernas palabras a una mujer muy especial en su vida luego del sentido posteo que compartió en las redes

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli

La familia de Marcelo Tinelli atravesó, en los últimos tiempos, momentos de profunda emoción, incertidumbre y gratitud. Hace apenas cinco años, el trasplante de hígado de Soledad Aquino, su exesposa y madre de sus dos hijas mayores, marcó un antes y un después en la historia personal del conductor y de todo su entorno. Aquella etapa crítica, que puso a prueba la fortaleza, el amor y la capacidad de resiliencia de la familia, sigue dejando huella tanto física como emocionalmente. En medio de la evocación de ese capítulo tan delicado, Tinelli decidió expresarse públicamente y dedicarle unas palabras sentidas a quien fue su compañera durante tantos años.

Lee además
Quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en entrar a la Casa de Gran Hermano.
Televisión

Influencer y modelo, quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en Gran Hermano y novio de un conocido periodista
un sanjuanino entro a gran hermano por primera vez en la historia del reality y es de la villa america
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

El emotivo mensaje del presentador llegó en respuesta a un video publicado por Soledad en sus redes sociales. En las imágenes, se ve a Soledad recostada en una cama de hospital, visiblemente frágil durante su internación. Tinelli, movilizado por el recuerdo, no tardó en responder desde la sección de comentarios. “¡Ayyyy Sole querida! Recién veo este video. ¡¡Qué momento hermoso y emocionante lpm!! No tenés nada que agradecer. Al contrario. Nosotros somos los agradecidos con vos. Te amo con ese amor profundo, que más allá de las vueltas de la vida, los malos y buenos momentos y las risas con los enojos, está siempre presente en nosotros, y en esas dos hermosas y dulces hijas que tenemos, Tuta y Lelé”, expresó el conductor, dejando en claro que el afecto y la gratitud trascienden cualquier diferencia del pasado.

image

No fue el único integrante de la familia en abrir su corazón. Horas antes, Cande Tinelli, una de las hijas que Marcelo y Soledad tienen en común, también se expresó sobre el difícil camino que atravesaron. “Qué meses más duros, nadie me los quita de mi memoria y mi alma. Clave que mires estos videos y te acuerdes de lo que sufriste vos y todos para no recaer”, escribió la artista, recalcando la importancia de recordar el sufrimiento y el aprendizaje como forma de evitar viejos errores y valorar la vida.

Cabe destacar que el clip compartido por Aquino se robó la atención en las redes. El conductor, fiel a su estilo cercano y humano, le canta “Vivir Así Es Morir de Amor”, de Camilo Sesto, intentando llevarle algo de alivio y esperanza en medio de la adversidad. El monitor cardíaco de fondo y el entorno clínico refuerzan la gravedad de la situación, pero lo que prevalece es la presencia incondicional del padre de sus hijas, dispuesto a acompañar a su expareja en un instante en el que la vida pendía de un hilo.

image

La publicación de Soledad fue acompañada por un texto que conmovió a sus seguidores. “Estando entre la vida y cerca de la muerte, no olvido este gesto de reconocimiento y devolución a la mujer que vivió todo lo bueno y lo difícil con él”, escribió, haciendo referencia al vínculo complejo y profundo que los une. Y agregó una frase que no tardó en viralizarse: “Gracias Marce… sin vos, yo no estaría viva. Gracias, gracias y más gracias”.

El recuerdo del trasplante de Soledad vuelve, una y otra vez, como una lección de vida para la familia Tinelli. Aquella etapa, signada por la angustia, los miedos y la esperanza, unió a todos en torno a la recuperación de Soledad. El propio Marcelo fue uno de los pilares para su expareja en ese momento, quien vivió una grave situación de salud.

Hoy, con la distancia que da el tiempo y la perspectiva que otorgan los años, la familia Tinelli mira hacia atrás con gratitud y emoción. El trasplante de Soledad sigue siendo un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante y que, en los momentos más críticos, el amor y la solidaridad se convierten en los pilares fundamentales para salir adelante. Entre recuerdos, agradecimientos y nuevas etapas, el clan Tinelli demuestra que, a pesar de los altibajos, la unidad y el afecto siempre encuentran la forma de prevalecer.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Elba Marcovecchio habló sobre su supuesto romance con Guillermo Francella

Postcasete y Delivery prometen una noche a puro baile en Panda House

La nueva conquista de Mauricio Macri: quién es y cómo inició el romance

Robbie Williams en la Argentina: cómo comprar las entradas

Mirtha Legrand celebró sus 99 años: cuál fue el particular souvenir que repartió a sus seguidores

Sin Magis TV ni Pluto TV: cómo ver Gran Hermano, Generación Dorada EN VIVO las 24 horas

"Gran Hermano, Generación Dorada" arrancó con todo: conocé a cada uno de los participantes

Lanzan una convocatoria para dictar talleres de danza, teatro y música: cómo anotarse

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en entrar a la Casa de Gran Hermano.
Televisión

Influencer y modelo, quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en Gran Hermano y novio de un conocido periodista

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

La Justicia deberá investigar la veracidad de la denuncia.
Revuelo en el penal de Chimbas

Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

Identificaron al hombre que murió al volcar en su auto cuando circulaba por la Ruta 149.
Siniestro fatal

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

Malena Maidana, la joven asesinada
Investigación

Tres profesionales de la salud, detenidos por robarle el celular a una chica muerta a puñaladas

Te Puede Interesar

Los entretelones del cambio de la app de la Red Tulum: ahorro y licitación en puerta
Mirada oficial

Los entretelones del cambio de la app de la Red Tulum: ahorro y licitación en puerta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro
Era víctima de violencia de género

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro

Se hizo pasar por psicólogo y atendió a una menor: quedó en evidencia tras dar un certificado trucho
UFI Genérica

Se hizo pasar por psicólogo y atendió a una menor: quedó en evidencia tras dar un certificado trucho

La UNSJ, en aprietos financieros por el recorte de Javier Milei.
Presupuesto

La UNSJ frente a la motosierra: obras paralizadas y el inicio de Medicina en suspenso

Estafa millonaria con lotes: Rubén Ángel Martín González, expareja de Denise Robles Bonade, seguirá preso
Tribunales

Estafa millonaria con lotes: Rubén Ángel Martín González, expareja de Denise Robles Bonade, seguirá preso