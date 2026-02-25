Condenaron a Nicolás, hijo de Leo Mattioli, por atropellar y matar a una mujer en Santa Fe

Nicolás Mattioli fue condenado por atropellar y matar en septiembre de 2024 a un mujer que circulaba en bicicleta por Santo Tomé, provincia de Santa Fe. La pena fue establecida durante un juicio abreviado donde el músico aceptó y reconoció su responsabilidad en el hecho.

La jueza penal Susana Luna decidió condenar en las últimas horas al conductor, hijo del reconocido Leo Mattioli, a tres años de prisión de ejecución condicional por el homicidio culposo de Claudia Laura Decurgez. Además , dispuso la inhabilitación por siete años para conducir.

image Accidente. Foto: Agencia NA (redes)

Conforme al escrito dado a conocer por la Fiscalía Regional 1, se dictaminó que Mattioli esté en libertad, pero deberá respetar diversas medidas establecidas por la jueza: prohibición de acercamiento a 100 metros de los hijos de la víctima y del padre de ellos y realizar un curso de seguridad vial.

A la salida del juicio abreviado, la fiscal Rosana Marcolín habló con los medios y expuso: “El condenado condujo de forma negligente y sin tomar las debidas precauciones, razón por la cual no advirtió la presencia de la ciclista”.

image Claudia Laura Decurgez. Foto: Agencia NA (redes)

“El informe accidentológico concluyó que no hubo maniobra de evasión ni intento de frenada por parte de Mattioli, y además no existía obstáculo para que no pudiera divisar a la víctima antes de impactarla”, explicó.

Un dato que aportó es que la pena no fue aún más severa debido a que los exámenes dieron negativo respecto a alcoholemia y drogas.

“Al ser embestida, Decurgez salió despedida de la bicicleta hacia la derecha de la calzada y sufrió un traumatismo grave de cráneo que le ocasionó la muerte momentos después”, concluyó.