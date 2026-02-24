martes 24 de febrero 2026

Impactante

Un sorpresivo tornado asustó a todos en Catamarca: el fenómeno se originó en una zona rural

Las redes se llenaron de dramáticas imágenes de varios vecinos que registraron con sus celulares el fenómeno meteorológico inusual en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un tornado alertó a todos en Catamarca.



Un inusual fenómeno meteorológico se dio este lunes por la tarde en una zona rural de la localidad de Aconquija, en en el departamento Andalgalá, en Catamarca: apareció un tornado que asustó a todos. Rápidamente, las redes viralizaron imágenes captadas por los vecinos que no salían de su asombro. Por suerte, no hubo que lamentar heridos, ni evacuados, ni daños materiales de consideración.

El epicentro del fenómeno tuvo lugar en un sector conocido por los lugareños como Campo de Pucará. Según varios de los testigos, un embudo de viento y agua se formó casi de manera instantánea lo que asustó a todos. "Era una mezcla de lluvia, viento, mucha polvareda y ramas volando por todos lados", explicó una de las personas que subió su video personal a las redes. Por espacio de varios minutos, una cortina de lluvia se movió por algunos kilómetros. Algo totalmente inusual en la provincia norteña.

Los especialistas descartan que se haya tratado de un tornado real. Sí que se trató de una cortina de lluvia con fuertes vientos, debido a los bruscos cambios de temperatura. Inusuales para Catamarca.

En los videos subido a las redes, los vecinos graficaron el fenómeno. Allí se ve un cielo totalmente cubierto, con nubes muy oscuras, y una intensa cortina de agua que va desplazándose. Una especie de embudo de viento, que descendió desde una nube de tormenta y pudo ser visto con claridad a varios kilómetros de distancia, según publicó Nuevo Diario Web.

Varios vecinos subieron imágenes a las redes con el fenómeno meteorológico originado en una zona rural de Catamarca.

En otras imágenes se observa con claridad algunos remolinos, muy similares a lo que podría ser un tornado. El fenómeno poco habitual se mantuvo circunscripto al área de Campo del Pucará y no avanzó hacia sectores urbanos.

Una tromba marina en Santa Fe

Este lunes por la tarde, también se vivió un fenómeno meteorológico poco común en la zona sur de la provincia de Santa Fe, apareció una tromba marina.

Un vecino reportó el fenómeno, que se formó sobre la laguna El Chañar y se disipó al tocar tierra. El evento tuvo un corto lapso de duración pero sorprendió a propios y extraños.

Según confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se trató efectivamente de una tromba marina: un evento meteorológico muy localizado que se desarrolla sobre superficies acuáticas.

En el informe detallan que este tipo de formación se diferencia del tornado porque su circulación se organiza desde la superficie hacia la nube y suele ser menos intensa.

FUENTE: Clarín

