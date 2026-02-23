lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Deceso

Murió el creador de la fábrica de churros más famosa

El empresario falleció a los 85 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Murió Juan Carlos “Cacho” Elías, uno de los fundadores de la tradicional marca de churros El Topo. Tenía 85 años y fue una de las figuras centrales detrás de una empresa que nació a fines de los años ’60 en la Costa Atlántica y terminó convirtiéndose en un clásico que atraviesa generaciones.

Lee además
murio cacho elias, el emprendedor que convirtio a el topo en un icono de la costa argentina
Dolor

Murió "Cacho" Elías, el emprendedor que convirtió a El Topo en un ícono de la costa argentina
daniela ballester, periodista de c5n, sufrio un acv hemorragico
Medios

Daniela Ballester, periodista de C5N, sufrió un ACV hemorrágico

La noticia fue confirmada por la propia firma en sus redes sociales, donde publicaron un mensaje de despedida y comunicaron el cierre por duelo de la histórica “madriguera de la 83” durante el resto del verano.

image

En el texto lo describieron como “el de las ideas locas, el carismático, un trabajador incansable” y agregaron que “ya debe estar contando sus miles de anécdotas en donde quiera que esté”. También enviaron un saludo a Betty, su mujer y “compañera de toda la vida”, y a sus hijas y nietos.

La historia de El Topo empezó como la de muchos emprendimientos argentinos que surgen casi por obligación, como una alternativa frente a un giro inesperado, y que años después terminan creciendo más de lo que sus fundadores imaginaron.

“Cacho” Elías y Hugo Navarro eran amigos y trabajaban como cadetes en moto hasta que un accidente de tránsito los obligó a cambiar de rumbo. Después de desempeñarse como repartidor de churros, Elías propuso emprender en ese rubro. Hubo intentos en Buenos Aires que no prosperaron, hasta que decidieron apostar por Villa Gesell, que en ese momento crecía como destino turístico.

En 1968 abrieron su primera churrería en un pequeño local entre las calles 109 y 110. El nombre surgió por sugerencia de un letrista que propuso “El Topo”, inspirado en el personaje Gigio. La decisión de escribir ‘churros’ al revés en el cartel fue parte de la estrategia inicial para llamar la atención y diferenciarse en una ciudad que empezaba a llenarse de visitantes cada verano.

image

El crecimiento fue rápido y al año siguiente inauguraron una sucursal en Necochea. Los socios dividieron la gestión y así comenzó una expansión que con el tiempo se transformó en un emprendimiento familiar, hoy administrado por los hijos de los fundadores, que mantuvieron la esencia original pero incorporaron nuevas ideas y productos.

En sus comienzos la oferta era acotada, con churros de dulce de leche y crema pastelera. Después de la crisis de 2001 la firma decidió ampliar el menú con medialunas, chipá, tortas fritas y bolas de fraile. La innovación más recordada llegó con los rellenos salados, en especial el de roquefort, que primero generó sorpresa y luego se convirtió en un clásico. Más tarde se sumaron opciones como leberwurst, aceituna, jamón y queso y nutella, entre otras combinaciones que ayudaron a reforzar la identidad propia de la marca.

En 2009 El Topo desembarcó en la Ciudad de Buenos Aires y abrió su primera madriguera -tal como se refieren a sus sucursales en sus redes sociales- en Palermo. Con el tiempo sumó nuevos puntos de venta en la capital, mientras consolidaba su presencia en distintas localidades de la Costa como Mar Azul, Pinamar, Valeria del Mar y Cariló.

El salto más inesperado ocurrió en 2020, cuando un comentario crítico del humorista Lucas Lauriente sobre los churros de roquefort derivó en una respuesta irónica desde la cuenta oficial que se volvió viral. En pocos días la marca multiplicó sus seguidores -hoy cuenta con casi 20.000 seguidores en TikTok y 127.000 en X (ex Twitter)- y consolidó una estrategia digital basada en el humor y la interacción constante con su comunidad, a la que apodó “sapiens”.

En los últimos años profundizó esa presencia en redes sociales, especialmente en Twitter y TikTok, con un tono descontracturado y respuestas en tiempo real que apuntan a un público joven que descubre lugares a través de plataformas digitales. Esa combinación entre tradición y lenguaje contemporáneo terminó de consolidar a El Topo como algo más que una churrería de verano.

Seguí leyendo

Autorizaron al "Chiqui" Tapia a salir del país para viajes oficiales

El Gobierno adelanta la campaña de vacunación antigripal: conocé el motivo

Del local que abrieron en Puerto Madero a su salida: cómo fue el desembarco del Cartel de Jalisco en Argentina

Prepagas: las empresas de medicina privada aplicarán subas de hasta 3,2%

Semana clave para el Gobierno: expectativa por la aprobación de la reforma laboral en el cierre de las extraordinarias

Violento temporal en Mendoza: casi 150 operativos y decenas de evacuados

Vendimia 2026: a 90 años, Mendoza prepara una fiesta que apelará a la memoria

Crisis sin freno en Lácteos Verónica: plantas detenidas, sueldos impagos y temor por los puestos de trabajo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
daniela ballester, periodista de c5n, sufrio un acv hemorragico
Medios

Daniela Ballester, periodista de C5N, sufrió un ACV hemorrágico

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Educación

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: Este golpe me podría haber costado la vida
Fútbol sanjuanino

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: "Este golpe me podría haber costado la vida"

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Delitos sexuales

Cayó preso un sanjuanino que usaba un falso perfil y contactaba a niñas de 9 años y le enviaba pornografía infantil

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caso Tellechea: el fiscal Maldonado cruzó al tribunal y aseguró que falló sin perspectiva de derechos humanos
Apelación

Caso Tellechea: el fiscal Maldonado cruzó al tribunal y aseguró que falló sin perspectiva de derechos humanos

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Adicus se sumará a un paro universitario de 48 horas por la ley de financiamiento
En marzo

Adicus se sumará a un paro universitario de 48 horas por la ley de financiamiento