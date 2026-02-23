Murió el creador de la fábrica de churros más famosa

Murió Juan Carlos “Cacho” Elías, uno de los fundadores de la tradicional marca de churros El Topo. Tenía 85 años y fue una de las figuras centrales detrás de una empresa que nació a fines de los años ’60 en la Costa Atlántica y terminó convirtiéndose en un clásico que atraviesa generaciones.

La noticia fue confirmada por la propia firma en sus redes sociales, donde publicaron un mensaje de despedida y comunicaron el cierre por duelo de la histórica “madriguera de la 83” durante el resto del verano.

image

En el texto lo describieron como “el de las ideas locas, el carismático, un trabajador incansable” y agregaron que “ya debe estar contando sus miles de anécdotas en donde quiera que esté”. También enviaron un saludo a Betty, su mujer y “compañera de toda la vida”, y a sus hijas y nietos.

La historia de El Topo empezó como la de muchos emprendimientos argentinos que surgen casi por obligación, como una alternativa frente a un giro inesperado, y que años después terminan creciendo más de lo que sus fundadores imaginaron.

“Cacho” Elías y Hugo Navarro eran amigos y trabajaban como cadetes en moto hasta que un accidente de tránsito los obligó a cambiar de rumbo. Después de desempeñarse como repartidor de churros, Elías propuso emprender en ese rubro. Hubo intentos en Buenos Aires que no prosperaron, hasta que decidieron apostar por Villa Gesell, que en ese momento crecía como destino turístico.

En 1968 abrieron su primera churrería en un pequeño local entre las calles 109 y 110. El nombre surgió por sugerencia de un letrista que propuso “El Topo”, inspirado en el personaje Gigio. La decisión de escribir ‘churros’ al revés en el cartel fue parte de la estrategia inicial para llamar la atención y diferenciarse en una ciudad que empezaba a llenarse de visitantes cada verano.

image

El crecimiento fue rápido y al año siguiente inauguraron una sucursal en Necochea. Los socios dividieron la gestión y así comenzó una expansión que con el tiempo se transformó en un emprendimiento familiar, hoy administrado por los hijos de los fundadores, que mantuvieron la esencia original pero incorporaron nuevas ideas y productos.

En sus comienzos la oferta era acotada, con churros de dulce de leche y crema pastelera. Después de la crisis de 2001 la firma decidió ampliar el menú con medialunas, chipá, tortas fritas y bolas de fraile. La innovación más recordada llegó con los rellenos salados, en especial el de roquefort, que primero generó sorpresa y luego se convirtió en un clásico. Más tarde se sumaron opciones como leberwurst, aceituna, jamón y queso y nutella, entre otras combinaciones que ayudaron a reforzar la identidad propia de la marca.

En 2009 El Topo desembarcó en la Ciudad de Buenos Aires y abrió su primera madriguera -tal como se refieren a sus sucursales en sus redes sociales- en Palermo. Con el tiempo sumó nuevos puntos de venta en la capital, mientras consolidaba su presencia en distintas localidades de la Costa como Mar Azul, Pinamar, Valeria del Mar y Cariló.

El salto más inesperado ocurrió en 2020, cuando un comentario crítico del humorista Lucas Lauriente sobre los churros de roquefort derivó en una respuesta irónica desde la cuenta oficial que se volvió viral. En pocos días la marca multiplicó sus seguidores -hoy cuenta con casi 20.000 seguidores en TikTok y 127.000 en X (ex Twitter)- y consolidó una estrategia digital basada en el humor y la interacción constante con su comunidad, a la que apodó “sapiens”.

En los últimos años profundizó esa presencia en redes sociales, especialmente en Twitter y TikTok, con un tono descontracturado y respuestas en tiempo real que apuntan a un público joven que descubre lugares a través de plataformas digitales. Esa combinación entre tradición y lenguaje contemporáneo terminó de consolidar a El Topo como algo más que una churrería de verano.