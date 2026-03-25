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En Casa de Gobierno

Orrego recibió al embajador canadiense y hubo guiños a la minería

El mandatario sanjuanino se reunió con el embajador Stewart Ross Wheeler en un encuentro orientado a impulsar cooperación y vínculos estratégicos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, mantuvo un encuentro institucional con el embajador de Canadá en la República Argentina, S.E. Stewart Ross Wheeler, en el marco de la presentación de saludos protocolares. La reunión se llevó a cabo en la Sala Eloy Próspero Camus de Casa de Gobierno.

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Durante el encuentro, ambas autoridades dialogaron sobre oportunidades de cooperación entre San Juan y Canadá, con especial énfasis en el desarrollo del sector minero, una de las principales actividades productivas de la provincia.

El embajador Wheeler destacó el potencial de articulación entre ambas jurisdicciones y valoró la posibilidad de avanzar en vínculos estratégicos. En ese sentido, expresó: “Es la primera vez que visito la provincia, pero realmente existe mucha oportunidad de intercambio entre Canadá y San Juan, especialmente por la capacidad de nuestro país en el área de minería. Tenemos objetivos en común en cuanto a la minería y estamos listos para compartir nuestra experiencia”.

La visita forma parte de una agenda orientada a fortalecer las relaciones bilaterales y promover el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, particularmente en áreas clave para el crecimiento económico y productivo.

Participaron del encuentro la ministra de Gobierno, Laura Palma y la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento.

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