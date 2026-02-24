martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Congreso

Perfila la reelección del libertario Bartolomé Abdala como presidente provisional del Senado

El Senado fue citado para al mediodía para definir las autoridades que tendrá durante este año.

Por Agencia NA
image

El libertario Bartolomé Abadala será reelecto este martes como presidente provisional del Senado en una sesión preparatoria donde se elegirán las autoridades del cuerpo para este año.

Lee además
susto en aeroparque: se cayo parte del techo en la zona de embarque internacional
Pudo ser una tragedia

Susto en Aeroparque: se cayó parte del techo en la zona de embarque internacional
La influenza aviar vuelve a ser protagonista en las granjas argentinas.
Serio contratiempo

Confirman un caso de influenza aviar en una granja comercial y Argentina volvió a cerrar sus exportaciones

El Senado fue citado para este marees a las 12 para elegir el presidente provisional y las tres vicepresidencias, así como los titulares de las Secretarías Parlamentarias y Administrativas.

Fuentes legislativas señalaron que está confirmado que por tercer año continuará el legislador puntano Bartolomé Abdala, pese a que en algún momento había circulado que el oficialismo podría inclinarse por uno de los legisladores que ingresaron en diciembre.

En tanto, el interbloqueperonista no definió aún quien ocupará la vicepresidencia, que se encuentra vacante desde diciembre cuando culminó su mandato la senadora neuquina Silvia Sapag.

En la vicepresidencia primera, en tanto, continuará la radical Carolina Losada, mientras que aún no se definió a quién corresponderá la vicepresidencia tercera, ya que hasta ahora era detentada por la cordobesa Alejandra Vigo, quien hoy tiene un bloque de solo dos miembros.

Las alternativas en danza

Una de las variantes es que si los tres legisladores de Convicción Federal se van del interbloque peronista y forman otra bancada junto a la salteña Flavia Royon, ese cuerpo tendrá cuatro legisladores y superará al PRO y a cualquier otra fuerza provincial, por lo que le corresponderá ese lugar.

Los senadores peronistas Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán) quieren dejar el interbloque que lidera José Mayans (Formosa) por diferencias internas no solo en su conducción sino también por el hartazgo a la agenda impuesta por la ex presidenta Cristina Kirchner, informaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes parlamentarias.

Andrada, Moisés y Mendoza integran el bloque Convicción Federal (CF) junto a Fernando Salino (San Luis), que lo preside, y Fernando Rejal (La Rioja). Estos últimos permanecerían dentro del espacio que nuclea Mayans desde hace varios años.

Estos tres representantes provinciales tienen como terminales a los gobernadores del norte alineados con el presidente Javier Milei: Raúl Jalil, de Catamarca, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Gustavo Sáenz, de Salta.

Los tres son clave en el nuevo esquema de alianzas que construyó la Casa Rosada para aprobar la reforma laboral y otros proyectos.

Secretarios

El Senado también definirá este martes si continuará Agustín Wescenlao Guistinian como secretario parlamentario y Eduardo Fitzgerald como secretario administrativo, además de Dolores Martínez como secretaria parlamentaria y de Lucas Clark en la Prosecretaria Administrativa.

Temas
Seguí leyendo

El peligro detrás de Magis TV: la lista de permisos que convierte tu Smart TV en una herramienta de espionaje

Confirman la condena a un productor por la muerte de un niño por fumigar con agrotóxicos

Murió el creador de la fábrica de churros más famosa

Daniela Ballester, periodista de C5N, sufrió un ACV hemorrágico

Autorizaron al "Chiqui" Tapia a salir del país para viajes oficiales

El Gobierno adelanta la campaña de vacunación antigripal: conocé el motivo

Del local que abrieron en Puerto Madero a su salida: cómo fue el desembarco del Cartel de Jalisco en Argentina

Prepagas: las empresas de medicina privada aplicarán subas de hasta 3,2%

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Magis TV es una aplicación que encierra varios peligros.
Enemigo silencioso

El peligro detrás de Magis TV: la lista de permisos que convierte tu Smart TV en una herramienta de espionaje

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Dilexis
¿Fin de la crisis?

Tras el cambio de dueño, la fábrica de galletitas Dilexis comenzó a regularizar los pagos salariales

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Te Puede Interesar

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes
Capital

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Quién es Sofía Correa, la nueva jefa de prensa de Baigorrí
Justicia

Quién es Sofía Correa, la nueva jefa de prensa de Baigorrí

Las familias que no consiguieron escuela para sus hijos de Nivel Primario en diciemrbre (foto), podrán realizar ahora el trámite de reubicación en distintas sedes.
Atención

Una por una, las sedes para ubicar a alumnos sanjuaninos de Primaria que aún no consiguen escuela

Orrego en Paren las Rotativas: Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos
Mano a mano

Orrego en Paren las Rotativas: "Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos"