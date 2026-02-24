Perfila la reelección del libertario Bartolomé Abdala como presidente provisional del Senado

El libertario Bartolomé Abadala será reelecto este martes como presidente provisional del Senado en una sesión preparatoria donde se elegirán las autoridades del cuerpo para este año.

El Senado fue citado para este marees a las 12 para elegir el presidente provisional y las tres vicepresidencias, así como los titulares de las Secretarías Parlamentarias y Administrativas.

Fuentes legislativas señalaron que está confirmado que por tercer año continuará el legislador puntano Bartolomé Abdala, pese a que en algún momento había circulado que el oficialismo podría inclinarse por uno de los legisladores que ingresaron en diciembre.

En tanto, el interbloqueperonista no definió aún quien ocupará la vicepresidencia, que se encuentra vacante desde diciembre cuando culminó su mandato la senadora neuquina Silvia Sapag.

En la vicepresidencia primera, en tanto, continuará la radical Carolina Losada, mientras que aún no se definió a quién corresponderá la vicepresidencia tercera, ya que hasta ahora era detentada por la cordobesa Alejandra Vigo, quien hoy tiene un bloque de solo dos miembros.

Las alternativas en danza

Una de las variantes es que si los tres legisladores de Convicción Federal se van del interbloque peronista y forman otra bancada junto a la salteña Flavia Royon, ese cuerpo tendrá cuatro legisladores y superará al PRO y a cualquier otra fuerza provincial, por lo que le corresponderá ese lugar.

Los senadores peronistas Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán) quieren dejar el interbloque que lidera José Mayans (Formosa) por diferencias internas no solo en su conducción sino también por el hartazgo a la agenda impuesta por la ex presidenta Cristina Kirchner, informaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes parlamentarias.

Andrada, Moisés y Mendoza integran el bloque Convicción Federal (CF) junto a Fernando Salino (San Luis), que lo preside, y Fernando Rejal (La Rioja). Estos últimos permanecerían dentro del espacio que nuclea Mayans desde hace varios años.

Estos tres representantes provinciales tienen como terminales a los gobernadores del norte alineados con el presidente Javier Milei: Raúl Jalil, de Catamarca, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Gustavo Sáenz, de Salta.

Los tres son clave en el nuevo esquema de alianzas que construyó la Casa Rosada para aprobar la reforma laboral y otros proyectos.

Secretarios

El Senado también definirá este martes si continuará Agustín Wescenlao Guistinian como secretario parlamentario y Eduardo Fitzgerald como secretario administrativo, además de Dolores Martínez como secretaria parlamentaria y de Lucas Clark en la Prosecretaria Administrativa.