martes 24 de febrero 2026

Lavalle

Confirman la condena a un productor por la muerte de un niño por fumigar con agrotóxicos

A su vez, en la sentencia se lo acusó de las lesiones a otra menor.

Por Agencia NA
image

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó la condena contra un productor por la muerte de un niño y las lesiones a una menor por fumigar con agrotóxicos su campo. El hecho ocurrió en marzo de 2011 en una chacra de tomates y hortalizas en la localidad de Lavalle.

El dictamen es contra Ricardo Nicolás Prieto, quien en 2020 fue sentenciado a la pena de tres años de prisión condicional por el homicidio culposo de Nicolás Arévalo y las lesiones culposas a Celeste Estévez.

La medida fue tomada luego de que la Justicia provincial rechazara la apelación presentada por la defensa de Prieto, motivo por el cual se confirmó la pena establecida por el Tribunal Penal de la Segunda Circunscripción de Goya.

"Todos los elementos de prueba valorados han brindado el grado de certeza necesaria en la decisión del juzgador, para dictar una sentencia condenatoria, teniendo en cuenta que el hecho se encuentra acreditado y demostrada sin ninguna duda la culpabilidad", remarca la resolución.

Hecho

En la sentencia se destaca que la muerte de Arévalo sucedió al momento en el que corría por la chacra y se cayó al barro, por lo que tuvo contacto directo con el agrotóxico. Sobre su prima, se supo que ella intentó ayudarlo y fue en ese momento cuando también resultó afectada.

Se pudo demostrar que el productor desplegó una “conducta indebida e imprudente en la utilización del órgano clorado alfaendosulfán, un agrotóxico que se encontraba en el barro de la zanja y el aire producto de las derivas del veneno”.

Para las autoridades este agrotóxico provocó que al tiempo el niño sufra un edema agudo de pulmón que ocasionó su muerte.

