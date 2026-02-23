lunes 23 de febrero 2026

Causa AFA

Autorizaron al "Chiqui" Tapia a salir del país para viajes oficiales

El juez Diego Amarante le concedió una excepción a la prohibición de salida y le permitió viajar esta semana bajo caución de $5 millones.

Por Agencia NA
image

El juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó hoy lunes al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a salir del país con destino a Barranquilla -Colombia- y Río de Janeiro -Brasil-, entre dicha jornada y el próximo fin de semana, pese a la restricción vigente en la causa en la que está imputado.

Chiqui Tapia, presidente de la AFA.
La medida quedó supeditada al pago de una caución real de cinco millones de pesos y al cumplimiento de otras obligaciones procesales, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

Según la resolución judicial, el viaje fue habilitado porque no interfiere con las indagatorias fijadas para el 5 de marzo y no se advirtieron elementos que permitan sostener que la salida del país pueda entorpecer el proceso.

Tapia había solicitado la autorización para participar de actividades oficiales como presidente de la AFA y vicepresidente de la Conmebol, con invitaciones formales y cronograma de vuelos ya presentados ante el tribunal.

image
image
image

Por qué investigan a Tapia

El presidente de la AFA quedó en el ojo de la Justicia junto con el tesorero Pablo Toviggino y de otros miembros de la conducción de la entidad, por una presunta apropiación indebida de $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

La presentación, realizada ante el fuero en lo Penal Económico, sostiene que existe un “grado de sospecha suficiente” para citar a los directivos en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. La denuncia original fue presentada el 12 de diciembre de 2025 y ampliada el 18 del mismo mes. La investigación abarca 69 hechos independientes ocurridos en ese período, según consta en el expediente al que accedió Infobae.

De acuerdo con la documentación judicial, el monto total surge de la presunta falta de ingreso de distintos conceptos que la AFA, en su carácter de agente de retención y percepción, habría retenido pero no transferido al fisco. El expediente desglosa los importes mes a mes: retenciones de IVA, retenciones del Impuesto a las Ganancias —incluido el régimen del artículo 79— y retenciones de contribuciones a la seguridad social.

Entre los totales acumulados investigados figuran: $663.340.652,50 en retenciones de IVA, $1.998.652.056,40 en retenciones de Ganancias, $8.016.291.166,48 bajo el régimen del artículo 79 de Ganancias y $8.675.262.968,47 en contribuciones a la seguridad social. Julio de 2025 fue el mes con la cifra más alta, con $2.854.022.660,98, seguido por septiembre, con $1.730.951.796,37. Según la hipótesis fiscal, estos montos habrían sido efectivamente retenidos o percibidos, pero no ingresados dentro del plazo legal de 30 días corridos tras su vencimiento.

