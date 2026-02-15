domingo 15 de febrero 2026

Investigación

Empresas de servicio textil recibieron pagos millonarios en EEUU con fondos de la AFA y se disolvieron

Las transferencias fueron autorizadas por la esposa del empresario Javier Faroni.

Por Agencia NA
Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

La empresa TourProdEnter, que recaudaba el dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior, transfirió casi US$5 millones a dos firmas autoreferenciadas con el rubro textil y radicadas en Miami que desaparecieron.

Las maniobras del manejo de fondos de la casa madre del fútbol nacional durante la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia siguen levantando sospechas en diferentes frentes, mientras esta semana se definió que la causa por administración fraudulenta y asociación ilícita curse en el fuero penal ordinario.

En este caso, una investigación del diario La Nación reveló que Erica Gillette (esposa del empresario Javier Faroni) autorizó una serie de transferencias desde la cuenta de TourProdEnter a dos empresas “gemelas”, que se promocionaban como gestoras de trámites en el sector textil.

Las firmas destinatarias de los fondos se denominaban Delker Inc y Seriva Inc, que fueron creadas el 8 de mayo de 2023 y tenían fijado como domicilio un complejo de oficinas en la ciudad de Doral, en Miami. En esa locación solo tenían contratado el servicio de “oficina virtual”, para la recepción de correspondencia.

Las páginas web de las empresas son idénticas en diseño y contenido precisando que “nos dedicamos a ayudar a los proveedores de la industria textil con soluciones de adquisición edificantes. Como consultor estratégico, simplificamos el proceso, gestionamos los pagos de facturas y garantizamos un seguimiento continuo de las transacciones”.

Durante el periodo que se mantuvo activa, Delker Inc recibió transferencias por un total de US$3.705.300 en pocos meses, desde las cuentas de TourProdEnter abiertas en el City Bank, JP Morgan, y Bank of America.

La investigación periodística expuso que desde Bank of America se registraron diez transferencias, mayoritariamente en 2024, siendo catalogadas como pago de “servicios”.

Desde el JP Morgan se produjo una transferencia de US$202.000 el 5 de julio de 2024, y pagos sucesivos el 1, 2, 3 y 4 de abril de ese año por un total de US$560.000.

La misma operatoria se dio desde el City Bank ya que el 1 de abril de 2024, Gillette autorizó un pago de US$15.000 a la empresa a Delker y otra transferencia de US$50.000 a Seriva, lo cual se repitió de manera sistemática durante los días siguientes, acumulando un total de casi US$5 millones enviados a estas dos firmas.

Seriva sumó ingresos por US$998.000 en pocos meses desde las cuentas de TourProdEnter. En el caso del Bank of America hubo un solo pago de US$295.000, siendo categorizado como “pago proveedores”. Desde el City Bank se enviaron otros US$703.000 los primeros cuatro días de abril de 2024.

El trabajo de La Nación también reflejó que además de los pagos a las mencionadas firmas también se detectaron transferencias a cuatro sociedades fantasma creadas en Miami (Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC.) que permitieron desviar al menos US$42 millones.

El 3 de abril de 2024, además de Delker y Seriva recibieron dinero Marmasch (US$255.000) y Velpasalt (US$350.000). Al día siguiente también hubo una transferencia a Soagu por US$365.000.__IP__

La maniobra terminó el 9 de enero del año pasado, con el cierre de las dos empresas “gemelas” en Miami, aunque se registró un reinicio de actividades de Delker en California en febrero de 2025, que se extendió hasta junio.

