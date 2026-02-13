sábado 14 de febrero 2026

Justicia

La textil de Karagozian, a concurso de acreedores

La empresa, parte del grupo textil más grande del país, tiene plantas industriales en Corrientes, Tucumán y La Rioja.

Por Guido Berrini
image

En un escenario de profunda retracción industrial, la empresa Hilado SA, pieza fundamental del grupo TN&Platex liderado por Teodoro “Teddy” Karagozian, ha solicitado formalmente la apertura de su concurso preventivo de acreedores. La medida busca renegociar deudas de manera ordenada para garantizar la continuidad de sus plantas y preservar los puestos de trabajo en un contexto de caída del consumo y apertura comercial.

Los motivos del default: una "tormenta perfecta"

La compañía, con 70 años de trayectoria, atribuyó esta decisión a una combinación de factores económicos adversos que erosionaron su rentabilidad durante el último ciclo operativo. Entre los argumentos presentados en su comunicado oficial, destacan:

  • Caída del consumo interno: Una fuerte contracción de la demanda doméstica que limita la absorción de la producción local.
  • Apertura de importaciones: El ingreso masivo de productos terminados, que en el rubro indumentaria registró un incremento interanual del 97,3% y en otros textiles un 121,2%.
  • Competencia digital y ropa usada: La desregulación de ventas por plataformas internacionales (como Shein y Temu) —con un salto en el régimen de courier del 274,2%— y el ingreso de ropa de segunda mano.
  • Asfixia financiera: Costos financieros que, durante 2025, se ubicaron sistemáticamente por encima de la inflación, dificultando el acceso al crédito.

Desde la firma señalaron que esta presión simultánea llevó a algunos actores del sector a comercializar productos por debajo de sus costos de producción, reduciendo drásticamente el nivel de actividad.

Impacto en el empleo y cierres de plantas

La crisis ya se ha traducido en medidas drásticas para la infraestructura del holding, que actualmente emplea a unas 800 personas entre sus sedes de La Rioja, Tucumán y Corrientes. Recientemente, se procedió al cierre por tiempo indeterminado de la planta en Los Gutiérrez (Tucumán), afectando a 190 empleados. Esta se suma al cierre de la planta Las Piedritas en la misma provincia y ajustes en Monte Caseros (Corrientes) y La Rioja.

En total, se estima que entre mayo de 2025 y enero de 2026, el grupo desvinculó a cientos de trabajadores en un intento por reestructurar sus operaciones antes de recurrir a la justicia.

El factor político: del asesoramiento a la expulsión

La situación de Hilado SA cobra especial relevancia por la figura de su presidente, Teddy Karagozian. El empresario formó parte del Consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei, pero fue expulsado en julio de 2024 tras manifestar críticas públicas al plan económico del Gobierno. Actualmente, el grupo es dirigido operativamente por su hijo, Tomás Karagozian, quien asumió como CEO en 2023.

El futuro de la empresa

A través del concurso preventivo, Hilado SA busca ordenar sus pasivos y facilitar la venta de activos no estratégicos. Pese a calificar la decisión como "no deseada" y generadora de "mucha tristeza", la familia Karagozian sostiene que es necesaria para preservar la compañía como proveedor confiable para el mercado local y de exportación.

Desde el sector textil, el panorama sigue siendo alarmante: se calcula que el rubro ya ha perdido 18.000 puestos de trabajo formales en el último periodo, mientras la industria nacional intenta sobrevivir en un marco de desregulación comercial y alta carga impositiva.

