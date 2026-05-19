martes 19 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Resolución oficial

El Gobierno decidió frenar el ascenso a camaristas de dos jueces que fallaron a favor de Claudio "Chiqui" Tapia

Son Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, del fuero penal económico. La decisión se mantendrá hasta que la Cámara de Apelaciones defina la situación del jefe de la AFA y del tesorero, Pablo Toviggino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno nacional resolvió frenar el tratamiento en el Senado de los pliegos de los jueces Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, ambos postulados para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, después de que sus nombres quedaran bajo revisión política por intervenciones judiciales relacionadas con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Lee además
milei afirmo que la economia resistio dos shocks muy negativos y anticipo que la inflacion seguira bajando
Panorama económico

Milei afirmó que "la economía resistió" dos "shocks muy negativos" y anticipó que la inflación seguirá bajando
como nacio la interna y los datos clave de la feroz pelea entre dos camaras comerciales de san juan
El trasfondo del tole-tole

Cómo nació la interna y los datos clave de la feroz pelea entre dos cámaras comerciales de San Juan

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que la Casa Rosada no prevé por ahora retirar formalmente las postulaciones, como se había especulado recientemente, sino que optó por postergar su tratamiento parlamentario hasta que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico resuelva la apelación presentada por Tapia y Toviggino en la causa donde ambos fueron procesados por apropiación indebida de aportes y tributos y asociación ilícita.

El Gobierno decidió suspender el avance legislativo sobre los pliegos de Catania y Galván Greenway, quienes actualmente integran juzgados con intervenciones en expedientes vinculados a la conducción de la AFA, hasta que se resuelva la situación judicial de Tapia y Toviggino, según informaron fuentes del oficialismo.

La definición tiene impacto político y judicial, dado que los dos magistrados postulados ocupan actualmente juzgados con antecedentes en causas sensibles para el fútbol argentino. En la Casa Rosada evalúan que avanzar con los ascensos podría generar cuestionamientos en medio de investigaciones que afectan a la cúpula de la AFA.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico cuenta actualmente con una integración mínima: solo el juez Roberto Hornos y la jueza Carolina Robiglio conforman las Salas A y B, respectivamente, mientras los demás cargos permanecen vacantes. Este tribunal será el encargado de definir la apelación presentada por Tapia y Toviggino en el expediente que investiga presuntas irregularidades tributarias y previsionales.

En el oficialismo existe la decisión de aguardar esa resolución antes de habilitar cualquier avance legislativo. Los expedientes se encuentran formalmente en el Senado y forman parte del paquete de nombramientos judiciales impulsado por el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques.

Se trata del Expediente PE. 35/26, mensaje N° 46/26, que solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, al doctor Alejandro Javier Catania, conforme mensaje N° 99/26. El Expediente PE. 37/26, mensaje N° 48/26, solicita acuerdo para designar vocal de la misma Cámara, Sala A, al doctor Juan Pedro Galván Greenway, también conforme mensaje N° 99/26.

Ambos candidatos ya atravesaron la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado el pasado 6 de mayo, en el marco del procedimiento constitucional para la cobertura de vacantes judiciales.

No obstante, fuentes parlamentarias de la comisión indicaron a Infobae que no existe una definición política sobre el futuro de ambos pliegos y, por el momento, no hay fecha prevista para su tratamiento en el recinto.

La situación de Galván Greenway quedó especialmente expuesta por su intervención en una resolución favorable a Tapia en una causa sobre supuestas irregularidades en el manejo institucional de la AFA. Este antecedente provocó cuestionamientos internos en el oficialismo y observaciones políticas en sectores parlamentarios.

En el caso de Catania, las objeciones se centran en antecedentes de actuación judicial y vínculos políticos que volvieron a ser analizados en el contexto del avance de investigaciones sobre la estructura financiera de la AFA y las denuncias presentadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La decisión de congelar los ascensos coincide con el endurecimiento de la estrategia oficial respecto al fútbol argentino. En las últimas semanas, el Gobierno designó veedores en la AFA y la Superliga, mientras distintos expedientes judiciales pasaron a fueros federales y penales económicos.

Entre estos procesos se destaca la causa que tramita en el juzgado penal económico a cargo de Diego Amarante, donde Tapia y Toviggino fueron procesados por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. Recientemente, una ampliación de denuncia presentada por ARCA incorporó sospechas de asociación ilícita fiscal y facturación apócrifa.

Este expediente se convirtió en uno de los focos judiciales más sensibles para la cúpula de la AFA y es seguido de cerca por el Gobierno, sectores del Poder Judicial y el Congreso.

En este contexto, la Casa Rosada busca evitar que los ascensos de magistrados relacionados con decisiones judiciales favorables a la cúpula de la AFA queden expuestos políticamente antes de la resolución de la Cámara sobre un caso de alto impacto institucional y mediático.

Fuentes oficiales insistieron ante Infobae en que la decisión “no implica bajar los pliegos”, sino administrar los tiempos políticos y parlamentarios hasta que exista una definición judicial sobre la apelación pendiente.

Seguí leyendo

Bruno Olivera en Paren: sus deseos de quedarse en San Juan para el 2027 y, ¿candidato a gobernador?

Senado: el oficialismo retoma en comisión el tratamiento del pago a dos fondos buitre

Escándalo en Chubut: aseguran que el ministro de Educación habría escapado por los techos ante una protesta docente

San Juan tendrá un "superedificio" de dependencias nacionales: ANSES y ARCA, al INV

Cómo impactará en San Juan el cambio en Zonas Frías que impulsó el Gobierno nacional

Lugones afirmó que trabaja con los ministros de Salud de las provincias para un verdadero "sistema sanitario federal"

Récord de mora familiar: la deuda de los hogares argentinos alcanza su nivel más alto en 22 años

El hermano de Adorni, también investigado por enriquecimiento ilícito: ¿Qué explicó su abogado?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
milei afirmo que la economia resistio dos shocks muy negativos y anticipo que la inflacion seguira bajando
Panorama económico

Milei afirmó que "la economía resistió" dos "shocks muy negativos" y anticipó que la inflación seguirá bajando

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Caos

"Dame la plata": tensión en un hotel alojamiento de Capital, con un hombre internado y una mujer arrestada

Imagen Ilustrativa.
Capital

Investigan la muerte de una mujer en el centro sanjuanino: su pareja la encontró sin vida

Atrapan al cuarto sospechoso del robo y ataque sexual en Concepción: ¿quién es el detenido?
Investigación

Atrapan al cuarto sospechoso del robo y ataque sexual en Concepción: ¿quién es el detenido?

Perdí todo por la cancha: se hizo viral tras contar las peleas con la hinchada de Desamparados y sus problemas con las drogas
Video

"Perdí todo por la cancha": se hizo viral tras contar las peleas con la hinchada de Desamparados y sus problemas con las drogas

Escándalo en plena vía pública: un automovilista discutió y agredió a un famoso ciclista sanjuanino, y luego huyó
Video

Escándalo en plena vía pública: un automovilista discutió y agredió a un famoso ciclista sanjuanino, y luego huyó

Te Puede Interesar

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice
Increíble

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: "Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Gobierno provincial busca modificar la normativa urbana para habilitar edificios de mayor altura en San Juan y el debate estalló entre constructores, ingenieros y arquitectos. 
Debate

Edificios de 20 pisos en San Juan: por qué la idea divide a los constructores locales

Un auto quedó destruido tras un violento choque en Ruta 40
Pocito

Un auto quedó destruido tras un violento choque en Ruta 40

En Chimbas, Orrego inauguró una escuela primaria y una de Nivel Inicial para fortalecer la educación pública
Nuevas instituciones

En Chimbas, Orrego inauguró una escuela primaria y una de Nivel Inicial para fortalecer la educación pública

Mejoras en La Rotonda: 10 empresas pelean por quedarse con las obras en el famoso centro de salud
San Juan

Mejoras en La Rotonda: 10 empresas pelean por quedarse con las obras en el famoso centro de salud