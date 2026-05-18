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Defensa

Lugones afirmó que trabaja con los ministros de Salud de las provincias para un verdadero "sistema sanitario federal"

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, adelantó que la Nación “va a continuar garantizando recursos estratégicos” para el servicio de salud en las provincias.

Por Agencia NA
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El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, manifestó hoy que, junto a sus pares provinciales, busca impulsar un “sistema sanitario verdaderamente federal”, al mismo tiempo en que ratificó que “cada nivel del Estado tiene que cumplir su responsabilidad”.

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Desde sus redes sociales, el titular de la cartera sanitaria sostuvo que el Gobierno “va a continuar garantizando recursos estratégicos”, como por ejemplo, las vacunas del Calendario Nacional, y “acompañando a las jurisdicciones en los procesos vinculados a los medicamentos de alto costo y tratamientos oncológicos”.

“Las provincias y la Ciudad tienen a su cargo la gestión de la atención en sus territorios y conocen las necesidades de sus poblaciones. Para cuidar la salud de todos los argentinos, cada nivel del Estado tiene que cumplir su responsabilidad. Orden, eficiencia y trabajo coordinado”, se sostuvo.

En la misma línea, el comunicado firmado por todos los ministros sanitarios del país se indicó que la salud en Argentina “es una responsabilidad jurisdiccional dentro de un sistema federal” y que, tanto las provincias como la Ciudad de Buenos Aires, tienen a su cargo la gestión de los sistemas sanitarios locales y “conocen de cerca las necesidades de sus poblaciones”.

Asimismo, subrayaron que Nación seguirá cumpliendo el rol de “rector indispensable” que “coordina políticas, fija estándares y garantiza recursos estratégicos”.

“Este trabajo articulado entre el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias, que se refleja en los encuentros mensuales del Consejo Federal de Salud, es el que permite fortalecer el sistema de salud y mejorar las respuestas para todos los argentinos”, concluyeron.

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