sábado 14 de febrero 2026

Desarrollo

Cuántos empleos creará el gasoducto más grande de la Argentina que hará YPF con socios extranjeros

La asociación entre YPF, la italiana ENI, y el gigante abudabí ADNOC, presenta, en la previa, números impactantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de que YPF y la italiana ENI confirmaron que XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de la gigante ADNOC -la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, de los Emiratos Árabes Unidos-, se sumó como socio “fundador” con carácter vinculante del proyecto Argentina LNG, el presidente de la compañía argentina, Horacio Marín, dijo que el proyecto generará 50 mil empleos.

“Es un acuerdo vinculante entre las tres partes para lograr el financiamiento a fin de año y empezar las obras, que son gigantes. Serían 20 mil millones de dólares en infraestructura y otros 10 mil millones de dólares en pozos”, destacó.

Explicó que “cuando se firme la Decisión Final de Inversión y se consiga el financiamiento, y estoy convencido que lo vamos a lograr, van a empezar las obras que son inmensas”.

“Tenemos que hacer un gasoducto de 48 pulgadas que nunca se hizo uno tan grande en la Argentina. Tenemos que hacer oleoductos, poliductos, plantas de separación de GLP: etano fraccionado para exportarlo o espero que haya inversiones para hacer más petroquímica en la Argentina”, señaló.

Dijo estar “muy contento, porque son empresas muy grandes. ADNOC es la cuarta petrolera del mundo y quizás haya una sorpresa y van a ver la entrada de una empresa gigante también”.

Todo va a Río Negro, un polo de desarrollo para la Argentina.

Para fin de año, ya van a estar todas las licitaciones listas para comenzar los trabajos.

Este proyecto, según Marín, va a generar 10 mil millones de dólares en exportaciones por año durante 20 años.

El financiamiento va a ser de 15 y 16 mil millones de dólares de financiamiento.

Señaló que están trabajando “con otros posibles socios para expandir el proyecto a 6 millones de toneladas para hacerlo mucho más rápido. Si se logra, son 50.000 puestos de trabajo”.

