¿Por qué baja el dólar? Especialistas sanjuaninos revelan sus causas e impacto en la economía local

En los últimos días, el dólar ha tenido una baja sostenida en el país debido a diversos factores, tanto nacionales como internacionales. Especialistas aseguraron que en el mercado hay una buena oferta de divisas norteamericanas, a lo que se suma los efectos en el mercado interno de la devaluación de la moneda estadounidense a nivel global. Dos especialistas sanjuaninos explicaron detalladamente esta tendencia y cómo impacta en la economía local, siendo los dos sectores más afectados el comercio exterior y la producción vitivinícola local.

El economista Luis Aveta explicó que a nivel global el dólar tiende a la baja, pero en Argentina el Gobierno está interviniendo para sostener su valor. “El Gobierno está comprando reservas para cumplir con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que evita que el dólar disminuya aún más. Sin esta intervención, el valor podría ser un 10% menor, situándose cerca de los 1.300 pesos, similar a lo ocurrido en países como Chile, Brasil o Uruguay”, dijo.

Detalló que la depreciación del dólar también responde a un fenómeno global, donde China está vendiendo bonos del tesoro norteamericano, inundando el mercado de billetes y haciendo que baje en todo el planeta. "Hay gobiernos que tienen muchos dólares en reserva, que están apoyando a Estados Unidos, y compran esos bonos e inundan el mercado de billetes”, indicó.

Además, habló sobre el impacto que tiene este panorama en la economía de San Juan y al respecto dijo lo siguiente: “La producción sanjuanina que se exporta, como el oro, fármacos y algunos productos de la agroindustria, se ve beneficiada por el sostenimiento del precio del dólar que realiza el Gobierno nacional. Si el dólar fuera más bajo, estos sectores no tendrían un buen desempeño”. En tanto, afirmó que la deuda pública heredada de gestiones anteriores en dólares perjudica al Estado, ya que al no bajar la moneda extranjera continúa siendo “una carga financiera”.

Por su parte, el economista Gerardo Mestre afirmó que uno de los motivos es que las empresas argentinas se están financiando en el exterior, a través de obligaciones negociables. “Al liquidar estas divisas en el Banco Central, aumenta la oferta disponible”, expresó.

Otro componente que incrementó el stock de divisas es la toma de deuda por parte de las administraciones provinciales. Sobre esto, Mestre explicó que: “Debido a la falta de financiamiento por parte del Gobierno nacional, varias provincias han recurrido al crédito externo. Por normativas del Banco Central, tienen hasta 90 días para liquidar esas divisas, un proceso que ha coincidido con los meses reciente”.

Además, el experto destacó que en la actualidad las tasas de interés resultan atractivas por lo que muchos inversores están pasándose a instrumentos en pesos, bajando la demanda del dólar. Coincidió con Aveta en que el escenario mundial está afectando el valor de la moneda de los Estados Unidos provocando su devaluación. “El dólar está perdiendo cadencia frente a otras monedas, influenciado por declaraciones y acciones políticas en Estados Unidos que han llevado a otros países a buscar sistemas financieros alternativos que no dependan exclusivamente del dólar”, declaró.

En referencia a las consecuencias para la economía local, aseguró que la vitivinicultura sufrirá las secuelas de tener un dólar bajo si sigue a este ritmo de caída la divisa. “Al estar el dólar "planchado" o en descenso, los costos de producción medidos en esa moneda suben, lo que obliga a los productores a aumentar sus precios y perder competitividad frente a otros países”. Advirtió que países como Chile e Italia están ganando los mercados internacionales que Argentina pierde por la competencia cambiaria y acuerdos comerciales.