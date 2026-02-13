Rawson enamora: más de 100 comercios lanzan promos, cenas y sorteos por San Valentín

Peluches, uno de los clásicos que vuelven a decir presente en San Valentín: forman parte de los regalos más elegidos en los comercios de Rawson para celebrar el Día de los Enamorados.

El comercio de Rawson quiere enamorar a los vecinos y turistas que elijan visitar el departamento el próximo fin de semana. Por tercer año consecutivo, la Cámara de Comercio del Interior impulsa la campaña “Rawson Te Enamora 2026”, una propuesta que ya se consolidó como uno de los eventos comerciales más fuertes del verano en el departamento.

En esta edición, más de 100 comercios se suman con promociones, premios y experiencias pensadas para celebrar el Día de los Enamorados.

La iniciativa es organizada junto a la Secretaría de Comercio de la Provincia y cuenta con el acompañamiento de la Cámara de Turismo, la Cámara de Ferreteros, el Circuito Gastronómico de Rawson y la Asociación Buen Retiro de artesanos locales.

image

Desde cenas a noches de hotel

La propuesta va más allá de las promociones tradicionales. Habrá sorteos los días 13, 14, 15 y 16 de febrero en los locales gastronómicos adheridos, con premios que incluyen cenas para dos personas (para mayores de 18 años), vouchers, botellas de vino, meriendas, ramos de flores, sets de perfume, noches de hotel y regalos artesanales.

Cada comercio participante aporta un producto o servicio, lo que convierte a la campaña en una acción colectiva del entramado comercial rawsino. El objetivo no es solo incentivar las ventas, sino posicionar a Rawson como un punto atractivo para el turismo interno en una fecha clave.

Los restaurantes, cafés, lomotecas, resto bar, servicompras, heladerías, perfumerías, florerías y hoteles ya anunciaron noches especiales con shows en vivo, propuestas artísticas y menús diseñados especialmente para la ocasión.

Desde la Cámara de Turismo destacaron la calidad de la oferta gastronómica y artística del Circuito Gastronómico de Rawson y remarcaron la importancia de aprovechar el movimiento turístico del fin de semana largo para fortalecer la economía local.

En tanto, desde la Cámara de Comercio del Interior subrayaron que se trata de la tercera edición de una iniciativa que crece año a año y que busca transformar una fecha que antes pasaba casi desapercibida en un verdadero motor económico para la ciudad.