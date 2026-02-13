viernes 13 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fin de semana largo en San Juan

Rawson enamora: más de 100 comercios lanzan promos, cenas y sorteos por San Valentín

Los comercios rawsinos apuestan fuerte al Día de los Enamorados: una campaña de cuatro días en pleno fin de semana largo de Carnaval.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Peluches, uno de los clásicos que vuelven a decir presente en San Valentín: forman parte de los regalos más elegidos en los comercios de Rawson para celebrar el Día de los Enamorados.

Peluches, uno de los clásicos que vuelven a decir presente en San Valentín: forman parte de los regalos más elegidos en los comercios de Rawson para celebrar el Día de los Enamorados.

El comercio de Rawson quiere enamorar a los vecinos y turistas que elijan visitar el departamento el próximo fin de semana. Por tercer año consecutivo, la Cámara de Comercio del Interior impulsa la campaña “Rawson Te Enamora 2026”, una propuesta que ya se consolidó como uno de los eventos comerciales más fuertes del verano en el departamento.

Lee además
anchipurac propone una experiencia bajo las estrellas por el dia de los enamorados
Para agendar

Anchipurac propone una experiencia bajo las estrellas por el Día de los Enamorados
san juan enamora: la feria de emprendedores se adelanta al dia de los enamorados
A tener en cuenta

San Juan Enamora: la feria de emprendedores se adelanta al Día de los Enamorados

En esta edición, más de 100 comercios se suman con promociones, premios y experiencias pensadas para celebrar el Día de los Enamorados.

La iniciativa es organizada junto a la Secretaría de Comercio de la Provincia y cuenta con el acompañamiento de la Cámara de Turismo, la Cámara de Ferreteros, el Circuito Gastronómico de Rawson y la Asociación Buen Retiro de artesanos locales.

image

Desde cenas a noches de hotel

La propuesta va más allá de las promociones tradicionales. Habrá sorteos los días 13, 14, 15 y 16 de febrero en los locales gastronómicos adheridos, con premios que incluyen cenas para dos personas (para mayores de 18 años), vouchers, botellas de vino, meriendas, ramos de flores, sets de perfume, noches de hotel y regalos artesanales.

Cada comercio participante aporta un producto o servicio, lo que convierte a la campaña en una acción colectiva del entramado comercial rawsino. El objetivo no es solo incentivar las ventas, sino posicionar a Rawson como un punto atractivo para el turismo interno en una fecha clave.

Los restaurantes, cafés, lomotecas, resto bar, servicompras, heladerías, perfumerías, florerías y hoteles ya anunciaron noches especiales con shows en vivo, propuestas artísticas y menús diseñados especialmente para la ocasión.

Desde la Cámara de Turismo destacaron la calidad de la oferta gastronómica y artística del Circuito Gastronómico de Rawson y remarcaron la importancia de aprovechar el movimiento turístico del fin de semana largo para fortalecer la economía local.

En tanto, desde la Cámara de Comercio del Interior subrayaron que se trata de la tercera edición de una iniciativa que crece año a año y que busca transformar una fecha que antes pasaba casi desapercibida en un verdadero motor económico para la ciudad.

Temas
Seguí leyendo

Parque Industrial de Chimbas: ola de desalojos por tener los lotes ociosos

Cómo inscribirse a las Becas Progresar de ANSES en 2026 y cuánto se pagará cada una

Antes del cierre de temporada, algunos comerciantes de San Juan ya empezaron a liquidar su stock "por necesidad" de ventas

Fuerte retroceso del dólar oficial: cayó por debajo de los $1.400 y el blue no se movió en San Juan

Pese a la reforma laboral, los mercados cayeron por el mal humor global

De San Juan a Medio Oriente: la alfalfa sanjuanina retomó exportaciones y brilla en Dubai

La uva de mesa sanjuanina ganó una batalla: recuperó una práctica que reduce pérdidas y costos

Advierten que la carne volverá a subir en San Juan la próxima semana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Vista de uno de los lotes desalojados en el Parque Industrial de Chimbas.
Decisión

Parque Industrial de Chimbas: ola de desalojos por tener los lotes ociosos

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Paritaria docente: el Gobierno hizo una nueva propuesta y los gremios la bajarán a sus bases
Educación

Paritaria docente: el Gobierno hizo una nueva propuesta y los gremios la bajarán a sus bases

Imagen ilustrativa
Violento asalto

Dos operarios de Naturgy sufrieron un robo y, por detener al ladrón, recibieron la paliza de una patota

Gentileza Canal 13
Prisión preventiva

El hijo de un dirigente de Luz y Fuerza quedó preso por una denuncia de abuso sexual

Dientes microscópicos y terroríficos: el hallazgo en San Juan de un antiguo habitante de los océanos
Descubrimiento

Dientes microscópicos y terroríficos: el hallazgo en San Juan de un antiguo habitante de los océanos

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano
Santa Lucía

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano

Te Puede Interesar

En la Educación de San Juan, cuáles son los 4 ejes estratégicos para 2026
Presentación

En la Educación de San Juan, cuáles son los 4 ejes estratégicos para 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan
Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano
Santa Lucía

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano

El orreguismo vuelve a la carga con la enmienda constitucional para limitar la reelección de gobernador en San Juan
Reforma política

El orreguismo vuelve a la carga con la enmienda constitucional para limitar la reelección de gobernador en San Juan

Doble robo a la empleada judicial en Marquesado: detienen a dos sujetos, ¿quiénes son?
Investigación

Doble robo a la empleada judicial en Marquesado: detienen a dos sujetos, ¿quiénes son?

Imagen ilustrativa.
Héroes

Policías le salvaron la vida a una bebé de un año en un barrio de Chimbas